Переписують майно на родичів. В Україні вимагають жорстких перевірок черг на житло та не лише

Пропонують інспектувати реальне майно військових, що претендують на державне житло

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В Україні пропонують запровадити суворі перевірки майнового стану військовослужбовців та їхніх колишніх дружин, які самостійно виховують їхніх спільних малолітніх дітей. Інспектування має на меті запобігти схемам із приховуванням нерухомості.

В чому проблема

Відповідну петицію №41/010363-26еп на сайті Кабміну опублікувала Людмила Тиха. Як відомо, після розірвання шлюбу жінка автоматично втрачає статус члена сім'ї військовослужбовця. Вона також втрачає право на житлові гарантії, пільги та державну допомогу. Однак у більшості випадків спільні діти лишаються саме з матерями.

Зловживання з чергами на житло

Окрему увагу авторка пропозиції звертає ще на одну проблему. За її словами, є зловживання під час перебування військових на квартирному обліку та отриманні державних житлових компенсацій.

"Існують випадки, коли нерухоме майно оформлюється на близьких родичів, що ускладнює захист майнових прав дітей та колишніх членів сім'ї й створює ризики неправомірного отримання державних житлових гарантій. Держава має підтримувати не лише військовослужбовців, а й їхніх дітей, які не повинні втрачати право на належний рівень життя через розірвання шлюбу батьків", — йдеться у петиції.

Що робити

Авторка звернення пропонує шлях розв'язання проблеми. На її думку, необхідно:

розробити державну програму забезпечення житлом або грошовою компенсацією колишніх дружин військових, які самостійно виховують малолітніх дітей

дозволити таким жінкам та їхнім дітям ставати або залишатися на квартирному обліку, якщо дитина проживає з матір'ю

запровадити перевірки майнового стану військовослужбовців, які претендують на державне житло, щоб унеможливити приховування майна чи його переписування на родичів

законодавчо закріпити, що житлові права дітей військовослужбовця не припиняються через розлучення батьків

Як підтримати пропозицію

Петицію було зареєстровано 20 липня. Станом на момент публікації матеріалу, її підписали троє людей з 25 000 необхідних підписів. До кінця голосування залишився 91 день.

Раніше "Телеграф" розповідав, що терміново треба перевірити власникам житла "з 90-х". Якщо цього не зробити, можуть виникнути проблеми при продажу та спадкуванні.