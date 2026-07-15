Эта категория раньше не отображалась: кого теперь нельзя бронировать через "Резерв+"

Работодателям советуют проверить категории военного учета своих забронированных работников

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В приложении "Резерв+" по-новому отображаются категории военного учета. Теперь там указано, человек является военнообязанным или резервистом, что влечет за собой изменения в порядке бронирования от мобилизации.

До обновления приложение отображалось только две категории — призывник и военнообязанный. Как пояснила адвокат Татьяна Донец, поэтому на некоторых предприятиях в списках по приложению 5 к Порядку №1487 (форма, по которой предприятия ведут военный учет своих работников) не было ни одного работника со статусом резервиста.

Теперь в документе указывается две категории — либо "военнообязанный", либо "резервист". Нововведение вызвало беспокойство, потому что резервисты не подлежат бронированию и не влияют на квоту.

Новые правила бронирования. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

По словам Татьяны Донец, без соответствующего основания военнообязанным не присваивают категорию резервиста и не включают их в оперативный резерв. Эти мужчины и раньше имели статус резервиста, но в "Резерв+" он не отражался.

Статус резервиста можно получить двумя способами. Первый – добровольно заключить соответствующий контракт. Также его предоставляют уволенным с военной службы, которые пригодны для службы в резерве.

Адвокат подтвердила, что резервистов действительно нельзя бронировать. Они также не учитываются при определении общего количества военнообязанных для расчета квоты.

Поэтому Татьяна Донецк советует работодателям проверить категории военного учета своих забронированных работников. Если среди них есть резервисты, в графе два списка ("Категория воинского долга") должна быть указана правильная категория учета. Также нужно обновить графу девять, где указываются дата и время формирования нового документа.

Отдельно следует обратить внимание на категорию "солдат резерва" из ВОС 999. По словам адвоката, такая запись не означает статус резервиста. Речь идет об обычном военнообязанном, который можно бронировать и учитывать при расчете квоты.

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