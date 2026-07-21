Пашинский призвал пересмотреть постановление Кабмина из-за контрактов на миллиарды евро по датской модели

Команда NAUDI готова способствовать урегулированию этого вопроса

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Анонсированное месяцем ранее постановление Кабинета Министров Украины об экспорте продукции военного назначения в условиях особого периода фактически заблокировало реализацию "датской модели", по которой украинские производители получают финансирование от правительств стран-партнеров на производство вооружения для Сил обороны Украины.

Об этом на своей странице в Facebook пишет глава NAUDI, депутат от партии "Народный Фронт" Сергей Пашинский. По его словам, согласно действующим нормам "датской модели", после получения предоплаты от правительства страны — члена НАТО украинский производитель для передачи продукции Министерству обороны Украины должен уплатить 20% экспортной пошлины.

"В результате сегодня заблокирована реализация действующих контрактов по "датской модели" на несколько миллиардов евро. В то же время и механизм экспорта, который якобы должно было запустить это постановление, фактически не работает, поскольку реализовать его в предложенном виде невозможно.

Очень надеемся, что вновь назначенный исполняющий обязанности Министра обороны Украины осознает стратегическое значение проектов, реализуемых в рамках "датской модели", и инициирует перед Кабинетом Министров Украины необходимые изменения для устранения этих нормативных противоречий", х- говорится в сообщении.

Пост Сергея Пашинского

Пашинский добавил, что команда National Association of Ukrainian Defense Industries / NAUDI готова предоставить всю необходимую юридическую и экспертно-консультационную поддержку для скорейшего урегулирования этого вопроса.

Документ NAUDI