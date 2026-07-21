Пашинський закликав переглянути постанову Кабміну через контракти на мільярди євро за датською моделлю

Команда NAUDI готова сприяти врегулюванню цього питання

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Анонсована місяцем раніше постанова Кабінету Міністрів України про експорт продукції військового призначення в умовах особливого періоду фактично заблокувала реалізацію "датської моделі", за якою українські виробники отримують фінансування від урядів країн-партнерів на виробництво озброєння для Сил оборони України.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише голова NAUDI, депутат від партії "Народний фронт" Сергій Пашинський. За його словами, згідно з чинними нормами "датської моделі", після отримання передоплати від уряду країни-члена НАТО український виробник для передачі продукції Міністерству оборони України має сплатити 20% експортного мита.

"У результаті сьогодні заблоковано реалізацію чинних контрактів за "данською моделлю" на декілька мільярдів євро. Водночас і механізм експорту, який нібито мала запустити ця постанова, фактично не працює, оскільки реалізувати його в запропонованому вигляді неможливо.

Дуже сподіваємося, що новопризначений виконувач обов'язків Міністра оборони України усвідомлює стратегічне значення проєктів, які реалізуються в межах "данської моделі", та ініціює перед Кабінетом Міністрів України необхідні зміни для усунення цих нормативних суперечностей", — йдеться у повідомленні.

Пост Сергія Пашинського

Пашинський додав, що команда National Association of Ukrainian Defense Industries/NAUDI готова надати всю необхідну юридичну та експертно-консультаційну підтримку для якнайшвидшого врегулювання цього питання.

Документ NAUDI