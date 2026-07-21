Выход или новый формат участия? Что вызвало вопрос после заявлений Якова Финкельштейна

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Заявление Якова Финкельштейна о завершении деятельности в сфере азартных игр должно было поставить точку в истории его участия в гемблинговом бизнесе. Однако после публикации интервью появились детали, побудившие отдельных обозревателей подвергнуть сомнению окончательность такого решения.

Авторы Telegram-канала "ШО, АЗАРТНИЙ?" обратили внимание на юридические примечания к материалу, где упоминаются лицензии ООО "ОЛЛ СИТИ ГЕЙМС", входящее в экосистему Slots City. Именно эта деталь, по их мнению, может свидетельствовать о том, что история взаимоотношений бизнесмена с компанией не столь проста, как выглядит из официальных заявлений.

Хотя прямых доказательств сохранения контроля или управления не приводится, появление таких обстоятельств оставляет пространство для вопросов. Поэтому утверждение о полном выходе Якова Финкельштейна из гемблинговой сферы пока продолжает вызывать общественный интерес и дискуссии.