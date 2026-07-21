Вихід чи новий формат участі? Що викликало запитання після заяв Якова Фінкельштейна

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Заява Якова Фінкельштейна про завершення діяльності у сфері азартних ігор мала поставити крапку в історії його участі в гемблінговому бізнесі. Однак після публікації інтерв'ю з'явилися деталі, які спонукали окремих оглядачів поставити під сумнів остаточність такого рішення.

Автори Telegram-каналу "ШО, АЗАРТНИЙ?" звернули увагу на юридичні примітки до матеріалу, де згадуються ліцензії ТОВ "ОЛЛ СІТІ ГЕЙМС", що входить до екосистеми Slots City. Саме ця деталь, на їхню думку, може свідчити про те, що історія взаємовідносин бізнесмена з компанією не є настільки простою, як виглядає з офіційних заяв.

Хоча прямих доказів збереження контролю або управління не наводиться, сама поява таких обставин залишає простір для запитань. Тому твердження про повний вихід Якова Фінкельштейна з гемблінгової сфери поки що продовжує викликати суспільний інтерес і дискусії.