Перевірка батьківства при народженні: в Україні хочуть переписати правила для чоловіків

Ініціатива передбачає проведення генетичного дослідження після народження кожної дитини

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Перевіряти батьківство за ДНК одразу після народження дитини під час державної реєстрації запропонували на сайті Кабінету Міністрів. 22 липня зареєстрували офіційну петицію, яка на момент написання тексту має лише три голоси з потрібних 25 тисяч.

Петицію за номером №41/010376-26еп подав Артур Завгородний. В українців є близько 90 днів аби підтримати чи не підтримати ініціативу, нагадує "Телеграф".

Чому пропонують запровадити ДНК-тести для всіх

Автор петиції вважає, що проведення тесту ДНК на встановлення батьківства не має залежати від довіри між дорослими. Мета — право дитини знати біологічне походження, запобігання майновим спорам, помилковому встановленню батьківства, судовим суперечкам, захист спадкових та майнових справ дитини тощо.

"За результатами такого дослідження чоловікові та матері дитини або іншим особам, визначеним законодавством, має видаватися офіційний конфіденційний документ із результатом дослідження, у якому зазначається, чи підтверджено біологічне батьківство", — пропонує автор звернення до Кабміну.

ДНК-тест для всіх при народженні/Скриншот петиції

Для цього, як йдеться у тексті, потрібно розробити відповідний законопроєкт. Після визначення батьківства, потрібно буде видавати конфіденційний документ із результатами. Пропонується також розробити порядок дій, на випадок, якщо біологічне батьківство не збігається із зазначеним в документах. За планом автора, забір ДНК та визначення біологічного батьківства не має заважати реєстрації дитини, отриманню документів та наданні меддопомоги.

Зауважимо — подібну петицію вже намагались подати на сайті Президента України. Вона не набрала потрібної кількості голосів у 2023 році.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві пропонують зробити безкоштовний проїзд за прикладом Харкова та Кривого Рогу. З відповідною петицією звернулись до місцевої адміністрації.