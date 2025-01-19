Сын фюрера был железнодорожником, а внук мечтает о ДНК-тесте: что известно о потомках диктатора Гитлера

Интересно, что у вероятных сына и внука диктатора тоже есть усы

Диктатор нацистской Германии Адольф Гитлер, чья политика привела к одной из величайших трагедий в истории человечества — Второй мировой войне и Голокосту. Его личную жизнь до сих пор исследуют и о ней существует немало теорий.

Одни говорят, что фюрер был геем и не мог иметь детей, другие, что у него было много женщин и у него внебрачный сын. "Телеграф" решил выяснить, что известно о вероятном сыне и внуке Адольфа Гитлера.

Сына нацистского диктатора зовут Жан-Мари, Лоре и он был простым железнодорожником. Однако информация о том, что именно он и есть ребенок Гитлера, не подтверждена.

Дело в том, что в 1916-1917 годах фюрер имел связь с матерью Жана-Мари Лори Фристон — Шарлоттой Такси или Далло Жуа. Они часто встречались и ходили на свидания, а в 1918 году она родила ребенка, которого назвали Жан-Мари.

Известно, что Жан-Мари Лоре служил в армии и получил там звание сержанта. После этого пытался стать бизнесменом, но у него ничего не вышло и бизнес прогорел. После неудачи он устроился железнодорожником, где работал до старости. О том, что он сын германского диктатора, заявил историк Вернер Мазер.

Жан-Мари был женат, а в браке родилось 9 детей. Однако однажды жена решила уйти от него после того, как узнала, кто является отцом ее мужа.

Жан-Мари проводил генетическое обследование, якобы не подтвердившее его родственную связь с Адольфом Гитлером, но и исключать то, что фюрер является его отцом, нельзя.

К сыну Жана-Мари было гораздо больше внимания печати. Он, по логике, является внуком германского диктатора. Его зовут Филипп Лори и он скрывал место своего жительства, а на вопросы о жизни отвечал общими фразами. В общем, кроме того, что он вероятный внук Гитлера, о нем ничего не известно.

Он жил во французской коммуне Буа-ан-Герман-Дуа и проживает ли он там сейчас — неизвестно. Есть информация, что он мечтал сделать ДНК-тест, чтобы убедиться, что он действительно является внуком Адольфа Гитлера.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о внучке Сталина, отказавшейся от своего имени. Она победила рак и после этого открыла в себе дар ясновидения.