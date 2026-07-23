Favbet Foundation предупреждает о возможном распространении дискредитационных материалов насчет фонда

Журналистов призвали воздержаться от распространения непроверенных данных

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В Favbet Foundation поступила информация о подготовке скоординированной информационной кампании, целью которой является нанесение репутационного ущерба фонду, его основателю Андрею Матюсе и программам поддержки Сил обороны Украины.

Об этом говорится в официальном заявлении фонда.

"В ближайшее время в медиа и социальных сетях могут появиться публикации, содержащие непроверенные утверждения, манипулятивные интерпретации или информацию, вырванную из контекста", — предупредили в фонде.

Как отмечается в заявлении, Favbet Foundation открыт для обоснованных вопросов журналистов и общественности и готов предоставлять проверенную информацию о своей деятельности в пределах, разрешенных законодательством и требованиями безопасности.

В то же время в фонде призвали медиа и пользователей соцсетей критически оценивать информацию, проверять первоисточники и обращаться в фонд за официальным комментарием к публикации материалов.

"Призываем воздерживаться от распространения непроверенных сообщений. Фонд продолжает свою работу и системную поддержку украинских защитников", — отметили в Favbet Foundation.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный Андреем Матюхой. Среди направлений деятельности — поддержка сил обороны Украины, в частности обеспечение подразделений беспилотниками, транспортом и оборудованием, а также медицинские, образовательные, детские и гуманитарные программы.