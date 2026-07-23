Favbet Foundation попереджає про можливе поширення дискредитаційних матеріалів щодо фонду

Журналістів закликали утриматися від поширення неперевірних даних

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До Favbet Foundation надійшла інформація про підготовку скоординованої інформаційної кампанії, метою якої є завдання репутаційної шкоди фонду, його засновнику Андрію Матюсі та програмам підтримки Сил оборони України.

Про це йдеться у офіційній заяві фонду.

"Найближчим часом у медіа та соціальних мережах можуть з'явитися публікації, що міститимуть неперевірені твердження, маніпулятивні інтерпретації або інформацію, вирвану з контексту", — попередили у фонді.

Як зазначається у заяві, Favbet Foundation відкритий до обґрунтованих запитань журналістів і громадськості та готовий надавати перевірену інформацію про свою діяльність у межах, дозволених законодавством і вимогами безпеки.

Водночас у фонді закликали медіа та користувачів соцмереж критично оцінювати інформацію, перевіряти першоджерела і звертатися до фонду по офіційний коментар до публікації матеріалів.

"Закликаємо утримуватися від поширення неперевірених повідомлень. Фонд продовжує свою роботу та системну підтримку українських захисників", — наголосили у Favbet Foundation.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований Андрієм Матюхою. Серед напрямів діяльності — підтримка Сил оборони України, зокрема забезпечення підрозділів безпілотниками, транспортом та обладнанням, а також медичні, освітні, дитячі та гуманітарні програми.