Готовы ли Пункты несокрушимости к блэкаутам во Львове: в ОВА дали ответ

"Телеграфу" рассказали, как регион готовится к зиме

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На Львовщине в настоящее время учтен 851 пункт несокрушимости, а в случае длительных блекаутов более двух суток часть из них могут перевести в режим круглосуточного пребывания людей со спальными местами.

Об этом "Телеграфу" рассказали во Львовской ОВА в ответ на информационный запрос. По прогнозу командира роты БПЛА 23-го штурмового полка бригады "Хартия" Юрия Бутусова, зимой враг нанесет еще более тяжелые удары по топливно-энергетическому комплексу и логистике Украины, чем в прошлом году.

На территории Львовской области насчитывается 851 пункт несокрушимости. Они снабжены электрогенераторами, альтернативными источниками тепла (булерьянами, твердотопливными котлами, буржуйками), интернетом, радиостанциями, устройствами зарядки гаджетов, продуктами первой необходимости и мебелью, из которых:

525 пунктов несокрушимости на балансе органов местного самоуправления;

78 пунктов несокрушимости (в том числе передвижные мобильные палатки в количестве 21 единицы, которые дополнительно могут быть развернуты в случае необходимости) на балансе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области;

73 пункта несокрушимости на балансе ответственного бизнеса и 165 служат как пункты обогрева или подзарядки гаджетов;

10 пунктов несокрушимости на балансе Укрзализныци.

Ответ Львовской ОВА

Проведение аудита работоспособности генераторов, систем спутниковой связи Starlink и средств отопления в пунктах несокрушимости входит в полномочия органов местного самоуправления.

Начало работы пунктов несокрушимости в круглосуточном режиме или по определенному графику, открытие или закрытие принимается решением органов местного самоуправления (балансодержателей) в соответствии с сложившимися обстоятельствами.

Также предусмотрено, что при длительном прекращении работы отдельных элементов или в целом систем жизнеобеспечения (более 48 часов) в городах на базе стационарных пунктов несокрушимости могут образовываться опорные пункты несокрушимости.

Это дает возможность временного пребывания людей, в частности, маломобильных граждан и лиц со специальными потребностями. Речь идет о круглосуточном режиме и дополнительно оборудованных спальных местах. В области насчитывается 44 опорных пункта.

Напомним, жители верхних этажей киевских многоэтажек во время продолжительных блэкаутов могут остаться без воды даже после установки мощных дизель-генераторов на ключевых объектах водоснабжения.