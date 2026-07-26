Чи готові Пункти незламності до блекаутів у Львові: в ОВА дали відповідь

"Телеграфу" розповіли, як регіон готується до зими

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На Львівщині наразі обліковано 851 пункт незламності, а у разі тривалих блекаутів понад дві доби частину з них можуть перевести в режим цілодобового перебування людей зі спальними місцями.

Про це "Телеграфу" розповіли у Львівській ОВА у відповідь на інформаційний запит. За прогнозом командира роти БПЛА 23-го штурмового полку бригади "Хартія" Юрія Бутусова, взимку ворог завдасть ще важчих ударів по паливно-енергетичному комплексу і логістиці України, аніж тогоріч.

На території Львівської області налічується 851 пункт незламності. Вони забезпечені електрогенераторами, альтернативними джерелами тепла (булер’янами, твердопаливними котлами, буржуйками), інтернетом, радіостанціями, пристроями зарядки гаджетів, продуктами першої потреби та необхідними меблями, з яких:

525 пунктів незламності на балансі органів місцевого самоврядування;

78 пунктів незламності (у тому числі пересувні мобільні намети в кількості 21 одиниці, які додатково можуть бути розгорнуті в разі нагальної потреби) на балансі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області;

73 пункти незламності на балансі відповідального бізнесу та 165 слугують, як пункти обігріву чи підзарядки гаджетів;

10 пунктів незламності на балансі Укрзалізниці.

Відповідь Львівської ОВА

Проведення аудиту працездатності генераторів, систем супутникового зв’язку Starlink та засобів опалення в пунктах незламності входить до повноважень органів місцевого самоврядування.

Початок роботи пунктів незламності в цілодобовому режимі або за визначеним графіком, відкриття чи закриття ухвалюється рішенням органів місцевого самоврядування (балансоутримувачів) відповідно до обставин, що склалися.

Також передбачено, що у разі довготривалого припинення роботи окремих елементів або в цілому систем життєзабезпечення (понад 48 годин) у містах на базі стаціонарних пунктів незламності можуть утворюватися опорні пункти незламності.

Це дає можливість тимчасового перебування людей, зокрема маломобільних громадян та осіб зі спеціальними потребами. Йдеться про цілодобовий режим та додатково облаштовані спальні місця. В області налічується 44 опорні пункти.

Нагадаємо, жителі верхніх поверхів київських багатоповерхівок під час тривалих блекаутів можуть залишитися без води навіть після встановлення потужних дизель-генераторів на ключових об'єктах водопостачання.