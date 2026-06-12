Вместо теплого пола: новый способ обогрева быстрее греет и не требует сложного ремонта

Он уже набирает популярность в Европе

Все больше домохозяйств переходят на альтернативные системы отопления, которые проще в монтаже. Особенно популярными становятся решения, работающие в сочетании с тепловыми насосами.

Одним из таких вариантов являются плинтусные настенные обогреватели. Они постепенно начинают вытеснять с рынка традиционный теплый пол, как написали в "na:Temat".

Как работает новая система

Плинтусные обогреватели устанавливаются вдоль стен и работают при более низкой температуре, чем классические радиаторы. Они нагревают не только воздух, но и стены, которые постепенно равномерно отдают тепло в комнату.

Благодаря этому система может эффективно работать при температуре значительно ниже, чем у традиционных батарей.

Плинтусные обогреватели. Фото: открытые источники

Такие системы хорошо сочетаются с тепловыми насосами, которые работают более эффективно при низкотемпературном отоплении. Это позволяет снизить затраты на энергию, что особенно актуально на фоне роста счетов за коммунальные услуги.

Также важно, что монтаж часто не нуждается в серьезном ремонте – систему можно установить без стяжки пола или масштабной перестройки.

Преимущества и ограничения

К плюсам относят более быстрый прогрев помещения, простое управление температурой и уменьшение влажности на стенах, что может снижать риск появления плесени.

В то же время система имеет ограничение: она менее эффективна в комнатах с большим количеством мебели вдоль стен и лучше подходит для хорошо утепленных домов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чем можно заменить коврик в ванной, чтобы он быстрее высыхал и легче очищался от влаги.