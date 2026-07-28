Гнездится в ущельях скал и в заброшенных зданиях: на камеру попала краснокнижная птица

Уникальные фото сделали на Днепропетровщине

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Днепропетровской области заметили редкую водоплавающую птицу, занесенную в Красную книгу Украины. Ею оказался огарь.

Фотографии, которые Виктор Севидов сделал в Кривом Роге, опубликовал региональный Telegram-канал.

"Огарь легко узнается по рыже-оранжевой окраске и светлой голове. Специалисты говорят, что такие наблюдения важны для мониторинга редкого вида", – говорится в сообщении.

Огарь. Фото Виктора Севидова

Огарь: что это за птица

Огарь (Tadorna ferruginea) — крупная водоплавающая птица семейства утиных, которая отличается ярко-рыжим окрасом. Длина тела составляет 58–70 см, размах крыльев – 110–135 см, масса – от 1 до 1,6 кг. Самцы в брачный период имеют тонкий черный "ошейник", тогда как самки обычно более светлую голову без черного кольца.

В Украине огарь встречается преимущественно на юге и востоке страны, хотя в последние годы его все чаще замечают и в других регионах. Населяет степные озера, лиманы, реки, водохранилища и другие открытые водоемы. В отличие от большинства уток, огарь часто гнездится не в камышах, а в естественных норах, ущельях скал, дуплах деревьев или даже в заброшенных постройках.

Огари образуют постоянные пары, нередко на многие годы, и активно защищают свою территорию от других водоплавающих птиц. В полете они быстры и выносливы, а их громкий трубный голос больше напоминает гусиный, чем утиный.

Пара огарей. Фото Виктора Севидова

В Украине огарь занесен в Красную книгу Украины как редкий вид, хотя в отдельных регионах численность птиц постепенно растет благодаря охранным мероприятиям и освоению новых сред обитания.

Напомним, в Чернобыле заметили птиц размером со школьника. Их крик слышен за километры.