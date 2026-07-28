Гніздиться в ущелинах скель та у покинутих будівлях: на камеру потрапив червонокнижний птах

Унікальні фото зробили на Дніпропетровщині

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В Дніпропетровській області помітили рідкісного водоплавного птаха, занесеного до Червоної книги України. Ним виявився огар рудий.

Світлини, які Віктор Севідов зробив у Кривому Розі, опублікував регіональний Telegram-канал.

"Огар легко впізнається за рудо-помаранчевим забарвленням і світлою головою. Фахівці кажуть, що такі спостереження важливі для моніторингу рідкісного виду", – йдеться у повідомленні.

Огар рудий. Фото Віктора Севідова

Огар рудий: що це за птах

Огар рудий (Tadorna ferruginea) — великий водоплавний птах родини качкових, який вирізняється яскраво-рудим забарвленням. Довжина тіла становить 58–70 см, розмах крил — 110–135 см, маса — від 1 до 1,6 кг. Самці в шлюбний період мають тонкий чорний "нашийник", тоді як самки зазвичай світлішу голову без чорного кільця.

В Україні огар рудий зустрічається переважно на півдні та сході країни, хоча останніми роками його дедалі частіше помічають і в інших регіонах. Населяє степові озера, лимани, річки, водосховища та інші відкриті водойми. На відміну від більшості качок, огар часто гніздиться не в очереті, а в природних норах, ущелинах скель, дуплах дерев або навіть у покинутих будівлях.

Огари утворюють сталі пари, нерідко на багато років, і активно захищають свою територію від інших водоплавних птахів. У польоті вони швидкі та витривалі, а їхній гучний трубний голос більше нагадує гусячий, ніж качиний.

Пара огарів рудих. Фото Віктора Севідова

В Україні огар рудий занесений до Червоної книги України як рідкісний вид, хоча в окремих регіонах чисельність птахів поступово зростає завдяки охоронним заходам та освоєнню нових місць існування.

Нагадаємо, у Чорнобилі помітили птахів розміром зі школяра. Їхній крик чути за кілометри.