Обнародовать разъяснения решили на фоне подготовки медиа-расследований, касающихся стабилизации ситуации на Запорожском направлении.

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В 225-м Отдельном штурмовом полку опровергли фейки по поводу наличия "заградительных отрядов" в Силах обороны и раскрыли детали стабилизации фронта под Гуляйполем в 2025 году.

Официальное заявление по этому поводу появилось на странице 225 Отдельного штурмового полка в среду, 29 июля.

Потеря управления и хаос на позициях

По данным полка, после Курской операции подразделения 225 ОШП по решению Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского были срочно переброшены под Гуляйполе. На тот момент подразделения ТРО, удерживавшие участок, потеряли управление.

В результате прорыва противника через реку Янчур и отступления 102-й бригады ТРО в течение месяца было потеряно почти 300 км² территории. Командно-наблюдательный пункт (КНП) батальона был оставлен офицерами вместе с картами, компьютерами и персональными данными бойцов, которые враг использовал в пропагандистских видео.

Гуляйполе на карте боевых действий DeepState 29.07.2026

Из-за отсутствия связи и командования 781 военнослужащий ТРО самовольно покинул позиции (СЗП).

Как действовали штурмовики 225 ОШП

При перегруппировке и вступлении в бой с оккупантами штурмовики 225 ОШП столкнулись с группами вооруженных людей в форме, которые двигались им навстречу. Поскольку враг неоднократно использовал украинский камуфляж для диверсий, бойцы действовали по Уставу ВСУ:

отдавали голосовую команду остановиться;

производили предупредительные выстрелы в воздух;

задерживали и разоружали лиц для передачи Военной службе правопорядка с целью идентификации.

Ни один военнослужащий ТРО не пострадал в результате так называемого "friendly fire". Поэтому любые заявления по заградительным отрядам не соответствуют действительности — отметили в полку.

Взаимодействие с военным омбудсменом и дисциплинарные мероприятия

В 225 ОШП подчеркнули, что коммуникация с выведенными подразделениями налаживалась в ручном режиме с участием военного омбудсмена Ольги Решетиловой. В дальнейшем отдельные подразделения ТРО были вовлечены в совместные учения и бойцы вместе успешно отбивали позиции врага.

В то же время в полку признали наличие отдельных нарушений дисциплины в собственных рядах. В частности, подтвержден факт избиения военнослужащего подразделения "Шквал" сержантами за неисполнение приказа, что привело к тяжелым последствиям. По этому факту проведено внутреннее расследование, а подозреваемые сержанты отстранены и переданы в ВСП.