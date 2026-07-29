Пляжный сезон в Одессе могут закрыть среди лета. Профессор озвучил последствия затопления Golden Leo

В случае максимальной утечки пострадать может вся экосистема побережья Одесщины

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Если с затонувшего судна Golden Leo будет значительная утечка горюче-смазочных материалов в Одессе и области могут закрыть пляжный сезон по меньшей мере на несколько недель. Судно затонуло после ракетной атаки России.

Как пояснил "Телеграфу" декан факультета естественных наук НаУКМА, профессор Евгений Хлобыстов, сейчас пляжи Одессы работают, поэтому он может осторожно предположить, что утечка не фиксируется или имеет незначительные объемы.

"Если представить, что в акваторию моря будет вылить около 100 тонн моторного топлива и моторных смазочных масел, то на том пляжный сезон в Одессе и области будет завершен, как минимум, до второй половины августа. Судно нужно поднять и транспортировать в безопасное место", — подчеркнул эксперт. Однако делать это нужно с учетом ситуации безопасности и технических возможностей. Хлобыстов предполагает, что может потребоваться помощь других стран Черноморского бассейна.

Что касается загрязнения Черного моря, эксперт акцентирует — внезапным оно не станет. Однако в случае максимальной утечки вред будет нанесен существенный — и рыбам, и дельфинам, и водорослям, и всей экосистеме Черного моря вдоль Одесской области.

Утечка, если и будет, будет постепенной, а не внезапной, и до катастрофических последствий не дойдет. Экологический вред для акватории Черного моря – это вопрос объема и скорости утечки загрязняющих веществ. При максимальной утечке будем иметь сокращение рыб, потерю дельфинов, проблему с водорослями и всей экосистемой части Черного моря практически вдоль всей Одесской области. Евгений Хлобыстов, декан факультета естественных наук НаУКМА

Получить комментарий Украинского научного центра экологии моря по ситуации в Одессе получить пока не удалось, а в Институте зоологии имени И. И. Шмальгаузена НАН отметили, что риск для Украины зависит от того, будет ли утечка, сколько вытечет горючего и какие будут погодные условия. В сети уже появилось видео с кукурузой на пляжах, предполагают, что она с корабля.

Что известно о затонувший корабль

19 июля 2026 года судно Golden Leo под флагом Гвинеи-Бисау было атаковано российскими ракетами на выходе из порта Черноморск с кукурузой. В результате удара погибли 10 человек. 26 июля сухогруз ушел под воду в Одесском заливе. На борту остается около 150 тонн топлива, по оценкам местных СМИ, что угрожает побережью и пляжам Одессы.

Пожар на сухогрузе Golden Leo после удара России/ Фото: ВМС ВСУ

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер подчеркнул, что введен постоянный мониторинг акватории Черного моря для оценки возможного влияния инцидента на окружающую среду и безопасность судоходства. И именно возможной утечке уделяют особое внимание.

Территориальным общинам вдоль побережья Черного моря поручено проводить постоянный мониторинг состояния акватории. Также уточнены ресурсы для оперативного реагирования при возникновении даже незначительных проявлений загрязнения. Все необходимые силы и средства будут безотлагательно вовлечены в их локализацию и ликвидацию. Олег Кипер, глава Одесской ОВА

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия пытается ударами по кораблям и Одесской области заблокировать работу зернового коридора. Сейчас это частично сработало — страхование для судов дорожает, а их владельцы избегают заходить в украинские порты.