Вместо Мелании: Трамп появился на прощании с сенатором Грэмом в компании другой

С этой женщиной на публичных мероприятиях президент США появляется не в первый раз

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Пока президент США Дональд Трамп посещал церемонию прощания с сенатором Линдси Грэмом и вел себя довольно странно, внимание американских СМИ привлекла неожиданная деталь. Главу государства сопровождала его личная помощница Наталии Гарп, тогда как супруга президента Мелания Трамп отсутствовала.

Об этом сообщает британское издание Daily Express, опубликовавшее кадры отъезда президентского кортежа из Белого дома. На фотографиях видно, как Гарп в черном платье садится к автомобилю вместе с Трампом перед поездкой в Вашингтонский национальный собор, где проходила траурная церемония.

Натали Гарп. Фото: AARON SCHWARTZ/POOL/EPA/Shutterstock

Дональд Трамп. Фото: AARON SCHWARTZ/POOL/EPA/Shutterstock

Почему Мелания Трамп не присутствовала на похоронах, официально не объясняли. Однако американские журналисты обратили внимание, что во время других государственных церемоний такого уровня первая леди обычно сопровождала мужчину. В частности, она находилась рядом с ним на прощании с бывшим президентом США Джимми Картером в начале 2025 года.

Натали Гарп уже давно считают одной из ближайших соратниц Дональда Трампа. Во время второго президентского срока она регулярно сопровождает его на официальных мероприятиях, рабочих поездках и публичных выступлениях. На прошлой неделе ее также видели рядом с президентом во время церемонии встречи тел американских военных, погибших на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп и Натали Гарп. Фото: Getty Images

В последнее время имя Гарп все чаще появляется в американской печати. Причиной стала новая книга журналистов The New York Times Мэгги Габерман и Джонатана Свона "Change of Regime: Inside Donald Trump’s Imperial Presidency". Авторы утверждают, что помощница оказывает значительно большее влияние на президента, чем считалось ранее, и называют ее одной из ключевых фигур его нынешней администрации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Иран после угроз Украины переключился на жену Трампа. Видео "заговора" слили в сеть.