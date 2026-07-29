"Не может делаться без ведома высших госчиновников": Голубовская о проблемах с ТЦК и ВЛК

Врач связала резонансные случаи с необходимостью системных изменений

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Проблемы в работе военно-врачебных комиссий и территориальных центров комплектования не могут происходить без ведома высшего руководства. Такое мнение в блицинтервью "Телеграфу" высказала известный врач-инфекционист, профессор Ольга Голубовская.

Комментируя скандалы вокруг мобилизации людей с серьезными проблемами со здоровьем, она заявила, что в информационном пространстве регулярно появляются сообщения о нарушениях и обращениях родственников пострадавших.

"Могу однозначно сказать: то, что происходит с ВЛК и ТЦК, — не может происходить без ведома высших государственных чиновников. Открываешь любой гаджет и видишь крики о помощи от родственников, кто-то там на ИВЛ после ТЦК… Эта тенденция в период полномасштабной войны взрывоопасна, но я уверена, что ситуацию можно изменить", — говорит врач. В то же время Голубовская подчеркнула, что государство должно работать над укреплением доверия граждан.

Полное интервью читайте по ссылке: Голубовская: Украина не готова к новым эпидемиям, а ВЛК нуждаются в немедленной реформе

Резонансные случаи мобилизации с нарушениями ВЛК

За последние месяцы фиксировались многочисленные случаи, когда военно-врачебные комиссии считали пригодными людей с серьезными пороками здоровья. Дошло до того, что мобилизовали мужчин с серьезными и заразными инфекциями. Телеграф расскажет о тех, которые обнаружили в июле.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о случае, когда во время проверки одного из военных полигонов представители Офиса омбудсмана обнаружили мобилизованного мужчину, имеющего подтвержденные документы о ВИЧ-инфекции ІІІ стадии, сифилис, вирусный гепатит и гнойный сепсис. Несмотря на это, ВЛК признала его пригодным к службе, а командование привлекло к работе в пищеблоке.

Как отметил омбудсман, военнослужащий неоднократно предупреждал руководство о своем состоянии и рисках для окружающих, однако его замечания игнорировали. После проверки документов представители Офиса омбудсмана выяснили, что комиссия фактически признала мужчину "полностью здоровым", хотя это противоречит требованиям Минобороны по перечню заболеваний, влияющих на пригодность к военной службе. Детали, из какой области была комиссия, Лубинец не приводил.

Недавно стало известно о решении суда по мобилизации мужчины с психиатрическими проблемами — он состоял на учете еще с 2020 года. Днепропетровский окружной административный суд отменил заключение военно-врачебной комиссии о пригодности к службе мужчины, неоднократно проходившего лечение из-за смешанного тревожного и депрессивного расстройства.

Как установил суд, комиссия не собрала необходимые данные о состоянии здоровья военнообязанного, не истребовала информацию из профильных медицинских учреждений и не предоставила доказательств проведения всех необходимых обследований. В то же время, в заключении ВЛК был указан психиатрический диагноз, однако документы, на основании которых его учли, отсутствуют.

Суд подчеркнул, что не оценивал пригодность или непригодность мужчины к военной службе, а проверял только законность процедуры. В результате постановление ВЛК было отменено, а воинскую часть обязали направить военнослужащего на повторное прохождение комиссии с соблюдением всех требований законодательства. В то же время мобилизацию суд не отменил, поскольку, в соответствии с позицией Верховного Суда, она является завершенной процедурой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине на законодательном уровне стремятся закрепить ответственность представителей ТЦК и ВЛК, если мобилизовали человека с нарушениями процедуры. В частности, это касается и ложных выводов ВЛК.