Эпидемия из-за мигрантов возможна? Инфекционист раскрыла болезнь, которая уже в Украине

Новые вызовы для медицины требуют лучшей подготовки

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На фоне миграционных потоков Украина столкнулась с новой проблемой — отсутствием нормальной системы эпидемиологического надзора. Таким образом в стране уже фиксируют случаи завезенной инфекции, которую ранее редко встречали.

Об этом известный врач-инфекционист, профессор Ольга Голубовская рассказала в блиц-интервью "Телеграфу": "Украина не готова к новым эпидемиям, а ВЛК нуждаются в немедленной реформе".

По ее словам, дело столько в инфекционном контроле, как в системе эпидемиологического надзора, которая должна быть. При этом многое зависит от отдельных специалистов.

"Все держится на специалистах, а хаотические реформы уничтожают лучших специалистов. Когда человек болеет – ему нужен грамотный специалист и это касается его лично. Система биобезопасности касается жизни миллионов людей", — объясняет собеседница.

Профессор не считаеи, что Украина находится на пороге огромной катастрофы из-за мигрантов. Однако миграционные потоки действительно несут угрозы.

"Люди же перемещаются между странами вместе с переносчиками возбудителей инфекционных болезней. Кроме того, влияет и изменение климата. Поэтому должно быть обучение специалистов, определение стратегических вызовов. А это работа государства", — добавила Голубовская.

Она подчеркнула, что отсутствие полноценного диалога между экспертами и государственными органами остается одной из проблем. Собеседника объясняет, что эпидемиологическая безопасность требует системного подхода, а не только реакции на уже появившиеся случаи.

"Поэтому единственное, что мы можем сделать, это учить врачей всем специальностям, ведь все должны знать, что и откуда мигрант может привезти, изучаем медицину путешествий. Весь эпиднадзор начинается с диагноза, который ставит врач. А если врач даже не слышал, например, о таком заболевании как чикунгунья (острая инфекционная болезнь вирусной природы. — Ред. ), то он никогда в жизни не поставит этот диагноз. И у нас недостаточное внимание уделяется этому направлению", — говорит Голубовская.

Ольга Голубовская / Facebook

Несколько лечебных учреждений, в том числе, Александровская больница Киева, уже установили диагноз чекунгунья вернувшимся людям. При этом, специфических симптомов у болезни нет.

"Ведь нужно заподозрить, отправить анализы и получить подтверждение. Но это могут делать только единицы заведений в Украине. Но это не значит, что люди не привозят эти инфекции", — отметила профессор.

Чекунгунья. Инфогафика: "Телеграф" / ИИ

Также собеседницанапомнила о лихорадке денге (острая инфекционная болезнь, подверженная эпидемическому распространению. — Ред.), с которой украинские специалисты уже знакомы и по которой проводились учения. Однако как говорит Голубовская, должна быть большая интеграция с государственными институтами, принимающими решение.

Лихорадка денге. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ИИ назвал страны, откуда могут приехать заробитчане.