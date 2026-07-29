Не больше трети дохода. Дешевая социальная аренда жилья может появиться в Украине

Новая система должна снизить финансовую нагрузку на семьи уязвимых категорий

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Аренда жилья в Украине становится все менее доступной: в Киеве и Львове аренда двухкомнатной квартиры может забирать около 80% средней зарплаты, а в Ужгороде даже превышать этот показатель. В ответ на это в Верховной Раде готовят законопроект о социальной аренде жилья, который должен стать доступной альтернативой для людей, которые не могут оплачивать рыночные цены.

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, комментируя данные квартального отчета ЛУН о рынке недвижимости за II квартал 2026 года.

По ее словам, арендные ставки растут почти по всей стране, причем дорожают все типы квартир. Так, медиа стоимость аренды однокомнатной квартиры в Ужгороде составляет 22,5 тыс. гривен, во Львове — 21 тыс. гривен, в Киеве и Ивано-Франковске — по 18 тыс. гривен. Столица остается среди самых дорогих городов, хотя через год арендная ставка на однокомнатное жилье здесь почти не изменилась.

Арендные ставки растут почти по всей стране/Скриншот

"Видим из отчета ЛУН, что наиболее однокомнатные квартиры за год подорожали в Харькове — на 75% и Запорожье — на 60%. В то же время в денежном измерении эти города остаются одними из самых доступных, по словам экспертов: медианная ставка составляет около 7 тыс. гривен в Харькове и 8 тыс. гривен в пояснице. после предварительного падения цен", — отметила Шуляк.

В то же время она подчеркнула, что показательнее абсолютной цены является соотношение арендной платы и местных доходов. По расчетам ЛУН и Work.ua, в Ужгороде аренда однокомнатной квартиры занимает 75% средней местной зарплаты, во Львове — 66%, в Ивано-Франковске — 65%, в Луцке — 60%. В Киеве на аренду такого жилья нужно направлять около 51% среднего заработка.

Еще сложнее ситуация с двухкомнатными квартирами, которые чаще нужны семьям с детьми. По данным ЛУН в Ужгороде, их аренда стоит 114% средней местной зарплаты. В Киеве и Львове на двухкомнатное жилье приходится тратить около 80% среднего заработка. Фактически, человек со средней зарплатой не может самостоятельно снимать такую квартиру без дополнительного дохода или помощи семьи.

Медианная стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Ужгороде составляет 33,8 тыс. гривен, в Киеве – 28 тыс. гривен, во Львове – 25,6. В Харькове ставки на двухкомнатные квартиры за год удвоились, в Запорожье и Николаеве выросли на 43%, в Кропивницком – на 30%.

Эти данные, подчеркнула Шуляк, демонстрируют, почему новая жилищная политика не может сводиться только к льготным ипотекам, жилищным кооперативам и тому подобное. Для значительной части украинцев даже обычная рыночная аренда финансово неподъемна, поэтому наряду с частным сегментом должен появиться полноценный фонд жилья социального назначения.

"Социальная аренда должна быть рассчитана прежде всего на людей, которые не могут выдержать рыночную стоимость жилья: ВПЛ (ВПО), ветеранов, людей с инвалидностью, семьи с детьми, людей старшего возраста и других категорий, которым нужна поддержка. Громады также смогут использовать такое жилье для привлечения необходимых им работников — медиков, учителей и других специалистов", — пояснила Шуляк.

Нардеп подчеркнула, что социальная аренда будет влиять не только на тех, кто непосредственно получит такое жилье, но и на рынок аренды в целом. Когда у людей появится реальная альтернатива частной квартире, они больше не будут вынуждены соглашаться с любой ценой и любыми условиями из-за отсутствия выбора.

Частные арендодатели, в свою очередь, будут конкурировать не только по месту расположения жилья, но и по его цене, качеству, сроку действия договора и предсказуемости условий. Речь идет не об административном ограничении стоимости частной аренды, а о формировании дополнительного предложения, которое постепенно станет для всего рынка новым ориентиром доступности.

В то же время для нормальной работы социальной аренды необходима дальнейшая детенизация всего арендного рынка. Государственный и коммунальный сегмент не должен работать по прозрачным правилам отдельно от частного рынка, где отношения между собственником и арендатором часто не оформлены должным образом.

Шуляк сообщила, что законопроект о фонде жилья социального назначения уже готов и в ближайшее время должен быть внесен в Парламент. Он должен создать законодательную основу для формирования такого фонда, определения жилищной нужды и предоставления квартир в социальную аренду.

"Новая жилищная политика должна предоставить людям несколько вариантов в зависимости от их доходов и обстоятельств: приобретение жилья, льготная ипотека, частная аренда или социальная аренда. Без развития последней значительная часть украинцев и в дальнейшем будет вынуждена тратить на жилье большую часть своих доходов или вообще останется за пределами рынка", — подытожила народный депутат.