Оприлюднити роз'яснення вирішили на тлі підготовки медіа-розслідувань щодо стабілізації ситуації на Запорізькому напрямку.

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У 225-му Окремому штурмовому полку спростували фейки щодо наявності "загороджувальних загонів" у Силах оборони та розкрили деталі стабілізації фронту під Гуляйполем у 2025 році.

Офіційна заява з цього приводу з'явилася на сторінці 225 Окремого штурмового полку в середу, 29 липня.

Втрата управління та хаос на позиціях

За даними полку, після Курської операції підрозділи 225 ОШП за рішенням Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського були терміново перекинуті під Гуляйполе. На той момент підрозділи ТрО, які утримували ділянку, втратили управління.

У результаті прориву противника через річку Янчур та відступу 102-ї бригади ТрО протягом місяця було втрачено майже 300 км² території. Командно-спостережний пункт (КСП) батальйону був залишений офіцерами разом із картами, комп'ютерами та персональними даними бійців, що ворог використав у пропагандистських відео.

Гуляйполе на карті бойових дій DeepState 29.07.2026

Через відсутність зв'язку та командування 781 військовослужбовець ТрО самовільно залишив позиції (СЗП).

Як діяли штурмовики 225 ОШП

Під час перегрупування та вступу в бій з окупантами штурмовики 225 ОШП зіштовхнулися з групами озброєних людей у формі, які рухалися їм назустріч. Оскільки ворог неодноразово використовував український камуфляж для диверсій, бійці діяли за Статутом ЗСУ:

віддавали голосову команду зупинитися;

здійснювали попереджувальні постріли в повітря;

затримували та роззброювали осіб для передачі Військовій службі правопорядку (ВСП) з метою ідентифікації.

Жоден військовослужбовець ТрО не постраждав внаслідок так званого "friendly fire". Тому будь-які заяви щодо загороджувальних загонів не відповідають дійсності — наголосили в полку.

Взаємодія з військовим омбудсменом та дисциплінарні заходи

У 225 ОШП підкреслили, що комунікація з виведеними підрозділами налагоджувалася в ручному режимі за участі військового омбудсмена Ольги Решетилової. Надалі окремі підрозділи ТрО були залучені до спільних навчань і бійці разом успішно відбивали позиції ворога.

Водночас у полку визнали наявність окремих порушень дисципліни у власних лавах. Зокрема, підтверджено факт побиття військовослужбовця підрозділу "Шквал" сержантами за невиконання наказу, що призвело до тяжких наслідків. За цим фактом проведено внутрішнє розслідування, а підозрюваних сержантів відсторонено та передано до ВСП.