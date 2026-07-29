Мобилизация мужчин 50+ по-новому: в Украине хотят изменить правила прохождения ВЛК и не только

Автор предлагает начать поэтапное увольнение со службы уже с 1 октября

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Поэтапную демобилизацию мужчин старше 50 лет и прекращение их призыва на службу предлагают ввести в Украине. На портале Кабинета Министров подали соответствующую петицию. Начать предлагают с 1 октября. В рамках обращения также призвали автоматически считать частично пригодными к службе мужчин старше 55 лет.

Как сообщает "Телеграф", автор петиции Виктор Логвин подчеркнул — в Украине "мужчины в возрасте под 60 это именно "люди преклонного возраста", и они "требуют особо взвешенного подхода при решении вопросов прохождения военной службы".

Начать изменения предлагается с 1 октября — Международного дня пожилых людей. Внедрять демобилизацию автор предлагает поэтапно, по возрасту мобилизованных, в зависимости от ситуации с безопасностью.

Такое решение может быть реализовано сначала в отношении мужчин в возрасте 59–58 лет, 59–57 лет, 59–55 лет, 59–51 лет в зависимости от возможностей государства. Виктор Логвин, в тексте петиции

О демобилизации мужчин старше 50 лет — скриншот петиции

По словам автора, привлечение мужчин в 58-59 лет к длительным военным действиям – беспрецедентное явление в истории.

Какие изменения в ВВК (ВЛК) для категории 55+

Автор обращается в Кабмин с предложением изменить порядок прохождения военно-врачебной комиссии для граждан старше 55 лет. "Считаю целесообразным, чтобы граждане от 55 лет, даже в случае признания их пригодными к военной службе, по умолчанию относили к категории ограниченно годных", — говорится в петиции.

Напомним — "ограниченную пригодность" отменили. Теперь принимают решение о полной пригодности, полной непригодности или пригодности к службе в конкретных тыловых и обеспечительных подразделениях, очевидно, автор подразумевает именно это.

Петиция была опубликована 28 июля. Есть 91 день, чтобы собрать нужные 25 000 подписей, чтобы Кабинет Министров рассмотрел ее. На момент написания материала было 49 подписей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой петиции, которая касается мобилизованных постарше. Автор предлагает снизить предельный возраст пребывания на военной службе до 55 лет.