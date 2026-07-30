Укр

Плюнул в лицо соседке у подъезда и заплатит смешной штраф: сколько стоит обидеть человека

Автор
Юлия Закирова
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Вина мужчины была полностью доказана
Вина мужчины была полностью доказана. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Хулиган все же поплатился за преступление, но произошло это неожиданным образом

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В Харькове мужчина нецензурно высказывался в адрес соседки, а затем плюнул ей в лицо. Потерпевшая довела дело до суда, но настоящим наказанием для хулигана неожиданно стал не сам штраф, а судебный сбор.

Подробнее о странном приговоре Шевченковского районного суда Харькова и неожиданной концовке истории расскажет "Телеграф".

Инцидент произошел поздно вечером у одного из подъездов на проспекте Победы. По материалам дела, мужчина громко ругался, цеплялся к прохожим, а во время конфликта плюнул в лицо женщине.

Действия нарушителя зафиксировала бодикамера полицейского. Эта запись, а также объяснения потерпевшей были приобщены к материалам дела и стали доказательствами при рассмотрении.

Крайне неприятная ситуация

Сам обвиняемый в суд не пришел и никаких объяснений по поводу своих действий не дал. Суд, изучив предоставленные материалы, пришел к выводу, что его вина полностью доказана.

За такие действия мужчину признали виновным в мелком хулиганстве по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Суд назначил минимальное предусмотренное законом наказание — штраф в размере трех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть… 51 гривну.

Впрочем, интереснейшей деталью этого дела стала не сумма самого штрафа, а то, что вместе с ним нарушителю придется уплатить еще судебный сбор в размере 665,60 гривны.

Таким образом, судебный сбор более чем в 13 раз превысил сумму административного штрафа. В итоге общие расходы мужчины составят 716,60 гривны, хотя непосредственное наказание за мелкое хулиганство оказалось символическим.

Справедливое наказание все же догнало хулигана

Напомним, как ранее сообщал "Телеграф", штраф за мочеиспускание в море существует: сколько придется платить.

Теги:
#Харьков #Штраф #Хулиганство #Приговор суда