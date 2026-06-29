Днепр атаковали баллистикой. Есть погибшие и много пострадавших (фото)

Над городом поднялся густой дым

В понедельник, 29 июня, в Днепре раздался мощный взрыв. Предварительно на город была направлена баллистическая ракета.

UPD: 12:00 В результате атаки на Днепр погибли 4 человека. 10 – получили ранения, сообщили в ОГА.

Семь человек получили ранения из-за атаки россиян на Днепр. 22-летний мужчина в тяжелом состоянии, сообщил Александр Ганжа, глава Днепропетровской ОГА.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", в некоторых районах после взрыва на несколько минут пропал свет. После обновления электроснабжения фиксировалась нестабильность напряжения в сети.

"Напряжение в системе нестабильно", — сообщило приложение одного из приборов днепрянина после взрыва.

Скачки напряжения в Днепре после взрыва. Фото: "Телеграф"

В результате взрыва повреждено частное предприятие, сообщили в ОВА. Отмечается, что предварительно есть пострадавшие. Над городом после взрыва поднялся огромный столб дыма.

"Враг нанес удар по Днепру, поврждено частное предприятие", — говорится в сообщении.

Дым после взрыва в Днепре. Фото: местные каналы

Дым после взрыва в Днепре. Фото: местные каналы

В ночь на среду, 17 июня, россияне ударили беспилотником по конно-спортивной школе в Сумской области. Есть разрушения, к сожалению, погибли лошади.

Напомним, что в Украине с 29 июня уже вводят графики отключений света из-за жары. 30 июня ряд областей будет обесточен после 16:00 на несколько часов. Предварительно запланировано отключение одной очереди за один раз.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вечером 15 июня российский беспилотник упал в Шевченковском районе Харькова. Удар пришелся по городскому зоопарку. В результате взрыва были повреждены вольеры и погибли 42 кролика, еще 15 получили ранения.