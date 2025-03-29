Солнечное затмение увидели украинцы. Как выглядело редкое явление (фото, видео)

Украинцы наблюдали частичное солнечное затмение

Украинцы в некоторых городах 29 марта днем наблюдали частичное солнечное затмение. Фото необычного явления уже показали в сети.

Отмечается, что более яркое солнечное затмение было видно в западных областях. В частности, Львове, Луцке и Ивано-Франковской области.

"Прямо сейчас в Украине видно солнечное затмение: фото сделаны на Волыни", - пишут местные каналы.

Солнечное затмение в Украине 29 марта

Солнечное затмение в Украине 29 марта

Солнечное затмение в Украине 29 марта

Отметим, что начало затемнения было в 12:58 по киевскому времени, максимальная фаза около 13:30 и завершение в 14:04.

На фото и видео видно, что Солнце заслонило Луну, но частично. Лишь небольшой кусочек Солнца был затемнен спутником Земли.

Как писал ресурс Time and Date, солнечное затмение могли видеть в разных уголках планеты, но украинцы наблюдали лишь частичное явление в западных и северных областях.

Так, в Ужгороде было видно, как тень Луны закрыла 1,86% диска Солнца, во Львове – 2,06%, в Ивано-Франковске – 0,85%, в Луцке – 2,26%, в Тернополе – 0,96%, в Ровно – 1,62%, в Хмельницком – 0,3.

Одновременно частичное солнечное затмение видели и в Северной Америке, Гренландии, Европе, некоторых районах северо-западной Африки.

Напомним, солнечное затмение – это астрономическое явление, во время которого Луна располагается между Землей и Солнцем, частично или полностью перекрывая диск спутника нашей планеты. В субботу, 29 марта, произошло частичное затмение, когда Солнце остается затемненным не полностью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что над Украиной взошла "Кровавая Луна". В сети показали, как она выглядела.