В Одессе расконсервировали легендарный памятник Дюку: что с ним произошло за годы войны (фото, видео)

Скульптуру легендарного француза освободили от мешков с песком

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В Одессе убрали мешки с песком, которые с самого начала российского полномасштабного вторжения в Украину, защищали памятник Дюку от вражеских обстрелов. Скорее всего, одному из главных символов Одессы предстоит реставрация.

Соответствующие кадры публикует "Думская".

"С самого утра убирают мешки с песком, которыми еще в начале полномасштабной войны закрыли один из главных символов Одессы", – написали в Telegram-канале.

После освобождения от укрытия, на скульптуре заметили пятна, в частности огромное потемнение на подбородке. Вероятно, они появились из-за того, что памятник с 9 марта 2022 года находился под мешками с песком.

"Похоже, Дюку предстоит реставрация", – говорится в публикации.

Сообщается, что люди ринулись фотографироваться возле Дюка, хотя мешки на тот момент еще не были убраны полностью.

Что известно о памятнике Дюку

Памятник Дюку де Ришелье — один из главных символов Одессы и первый установленный в городе памятник. Он находится на Приморском бульваре, напротив Потемкинской лестницы, и обращен лицом к морю. Торжественное открытие монумента состоялось 22 апреля 1828 года.

Напомним, памятник посвящен Арману Эмманюэлю дю Плесси, герцогу де Ришелье, которого в Одессе традиционно называют просто Дюком. Французский аристократ-эмигрант с 1803 года руководил Одессой.

Период его управления связывают с быстрым развитием города и порта. После смерти Ришелье в 1822 году начался сбор добровольных пожертвований на создание памятника. Дюк изображен не в одежде начала XIX века, а как античный государственный деятель — в римской тоге и со свитком в руке.

Ранее в Киеве провели работы по снятию защитных конструкций с исторических памятников, которые были закрыты из-за угрозы обстрелов с 2022 года. В социальных сетях некоторые украинцы назвали это "хорошим знаком".