Холоденко впряглась за Полякову, но все "лайки" достались Портникову (фото)

Психологу порекомендовали не "позориться"

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После того, как журналист и публицист Виталий Портников заявил, что резонансные высказывания певицы Ольги Поляковой о жизни в Украине могут быть частью подготовки политического проекта в преддверии предстоящих выборов, в сети вспыхнула новая дискуссия. На этот раз внимание пользователей досталось психологу Наталье Холоденко — подруге артистки, которая публично стала на ее защиту.

В Threads Холоденко заявила, что Портников якобы распространил о Поляковой ложную информацию. "Наговорил клевету и вместо того, чтобы признать это, гордится тем, что она о нем узнала наконец", — написала психолог.

Впрочем, реакция пользователей сети на это сообщение оказалась преимущественно критической. Некоторые комментаторы заявили, что активная защита Поляковой со стороны Холоденко лишь усугубляет их негативное отношение к обоим.

В частности, в комментариях можно было увидеть следующие реакции:

"Смотрите как круто, Полякова и Холоденко посмотрели Портникова! Этого могло вообще никогда не случиться"

"А в чем он не прав? В том, что обнаглевшая зажравшаяся кокошница позорит украинского человека? Тебе не нравится Украина? О чемодане, вокзале напомнить? До Повалий вперёд!"

"Господи, да не позорьтесь уже больше"

"Ну чтобы знать Портникова нужен ум, а не длинные ноги и кокошник, поэтому это удача именно для Поляковой, узнавшей Портникова, было бы хорошо если бы она еще его и послушала"

Скандал вокруг Поляковой разгорелся после ее появления на фестивале, где артистку заметили за руку с "хорошим русским" певцом Сергеем Григорьевым-Апплоновым. Впоследствии новая волна критики усилилась после интервью Поляковой блогерше Рамине Эсхакзай. Во время разговора артистка сравнила жизнь в Украине с "концлагерем", что вызвало бурную реакцию в обществе.

Часть пользователей раскритиковала певицу и призвала ее уехать в Россию, вместе с тем нашлись и те, кто встал на ее защиту. Среди публично поддержавших Полякову, в частности, был бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.