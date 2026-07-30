Впервые с 2022 года: в Киеве увидели намек на скорый конец войны (фото)

Неожиданное обновление в центре Киева вызвало эмоциональную реакцию

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В Киеве провели работы по снятию защитных конструкций с исторических памятников, которые были закрыты из-за угрозы обстрелов с 2022 года. В социальных сетях некоторые украинцы назвали это "хорошим знаком".

Соответстующая публикация с фото, на котором защитную конструкцию сняли с памятника Лесе Украинке на одноимённой площади, была опубликована в одном из местных Telegram-каналов.

Автор поста намекнул, что такие действия могут быть знаком возможного скорого завершения войны в Украине.

"Хороший знак для любителей разных теорий: у КОВА снимают защитные конструкции с памятника Леси Украинки, которые покрывали его с 2022 года", — говорится в подписи к фото.

Однако стоит подчеркнуть, что высказывание является исключительно мнением автора публикации и ни коим образом не связано с официальными заявлениями или какими-либо решениями относительно войны.

Почему с памятников сняли защиту?

Заместитель генерального директора по вопросам ДИАЗ "Древний Киев" Роман Маленков в эфире "Апострофа" сказал, что памятники открывают для того, чтобы исследовать их состояние и предотвратить разрушение из-за погодных условий.

"Открыли эти памятники в первую очередь для того, чтобы их исследовать, для того чтобы их отмыть, почистить, а дальше уже будет исследование по поводу того, будут ли они закрываться дальше или нет", — отметил Маленков.

По его словам, за эти годы памятники могли повредиться из-за влаги, перепадов температур и морозного выветривания. Именно поэтому перед принятием каких-либо решений необходимо оценить их техническое состояние.

Кроме того Маленков добавил, что по его мнению, объекты культурного наследия и далее будут оставаться под угрозой. Однако он полагает, что Россия, скорее всего, будет избегать умышленных ударов по памятникам мирового наследия ЮНЕСКО из-за возможного международного резонанса.

"Мне все-таки кажется, что они будут в первую очередь уничтожать меньшее значение объекты, чтобы не заговорили на мировом уровне, что вот такие талибы, якобы, уничтожают объекты мирового наследия ЮНЕСКО", — подытожил Маленков.

Как сообщили в Департаменте культуры КГГА, цель проекта — позаботиться о сохранении культурного наследия столицы, вернуть киевлянам возможность снова видеть любимые достопримечательности без защитных укрытий и поддерживать их в надлежащем состоянии. Были проведены следующие работы:

25 июня – демонтаж защиты памятника княгини Ольге на Михайловской площади;

9 июля – демонтаж защиты памятника Леси Украинке на площади Леси Украинки;

23 июля – демонтаж защиты памятника Николаю Лысенко возле Национальной оперы Украины.

Какие еще "знаки" находили украинцы

За время полномасштабного вторжения России в соцсетях нередко появлялись сообщения о якобы "знаках", которые говорят о скором завершении войны. Разные действия укаринцы воспринимали как символические "знаки надежды".

Так, например, в 2023 году после снятия серпа и молота со щита монумента "Родина-мать" в Киеве многие пользователи называли это "знаком новой эпохи" и "предвестником победы".

В августе 2024 года в центре Запорожья заметили неожиданного гостя — белого аиста, который привлек внимание местных жителей своим появлением возле областной библиотеки. Птица не только прогуливалась вблизи здания, но и позволила работникам заведения приблизиться и даже покормить себя. Многие увидели в этом предсказателя скорейшего наступления мира и победы Украины.

В июне 2026 года после удара россиян по Киево-Печерской лавре украинцы вспомнили, что гадалка якобы предсказывала окончание войны после пожара в этой православной обители.

"Вспомнила слова гадалки с ТикТока, о том, как Лавра гореть будет и после этого война закончится", – написала в Threads Ангелина Король.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда закончится война в Украине. Озвучен неутешительный прогноз.