В Одесі розконсервували легендарну пам’ятку Дюку: що з нею сталося за роки війни (фото, відео)

Скульптуру легендарного француза звільнили від мішків із піском

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В Одесі прибрали мішки з піском, які від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну захищали пам’ятник Дюку від ворожих обстрілів. Швидше за все, один із головних символів міста має пережити реставрацію.

Відповідні кадри публікує "Думська".

"Від ранку прибирають мішки з піском, якими ще на початку повномасштабної війни закрили один із головних символів Одеси", — написали в Telegram-каналі.

Після звільнення від укриття на скульптурі помітили плями, зокрема величезне потемніння на підборідді. Ймовірно, вони з’явилися через те, що пам’ятник із 9 березня 2022 року знаходився під мішками з піском.

"Схоже, у Дюка має бути реставрація", — йдеться в публікації.

Повідомляється, що люди кинулися фотографуватись біля Дюка, хоча мішки на той момент ще не були прибрані повністю.

Що відомо про пам’ятник Дюку

Пам’ятник Дюку де Рішельє — один із головних символів Одеси та перший встановлений у місті пам’ятник. Він знаходиться на Приморському бульварі, навпроти Потьомкінських сходів, і повернений обличчям до моря. Урочисте відкриття пам’ятника відбулося 22 квітня 1828 року.

Нагадаємо, пам’ятник присвячений Арману Емманюелю дю Плессі, герцогу де Рішельє, якого в Одесі традиційно називають Дюком. Французький аристократ-емігрант із 1803 року керував Одесою.

Період його управління пов’язують зі швидким розвитком міста та порту. Після смерті Рішельє в 1822 почався збір добровільних пожертвувань на створення пам’ятника. Дюка зображено не в одязі початку ХІХ століття, а як античного державного діяча — у римській тозі та з сувоєм у руці.

Раніше у Києві провели роботи зі зняття захисних конструкцій з історичних пам’яток, які були закриті через загрозу обстрілу з 2022 року. У соціальних мережах деякі українці назвали це "хорошим знаком".