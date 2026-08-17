Свежие фото Терехова напугали украинцев. Как он выглядел год назад и что могло произойти

Он является мэром областного центра с ноября 2021 года

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Новые фото мэра Харькова Игоря Терехова вызвали беспокойство у украинцев. Он заметно похудел, предполагают, что у городского головы проблемы со здоровьем.

На днях Терехов опубликовал фото с рабочего визита в Кропивницкий. Харьковский мэр одет в белую рубашку, выбрит и с аккуратной прической, на некоторых фото он улыбается. Однако, действительно, 59-летний политик существенно потерял в весе, черты лица обострились, а под глазами легли тени. Также можно увидеть утончившиеся запястья.

Игорь Терехов во время визита в Кропивницкий. Фото: t.me/ihor_terekhov

Терехов очень похудел. Фото: t.me/ihor_terekhov

Терехов привлек внимание худобой. Фото: t.me/ihor_terekhov

На изменения во внешности Терехова в TikTok обратил внимание пользователь с ником stevenelleven. Он отметил, что харьковский городской голова "очень сдал", добавив, что в качестве мэра такого города как Харьков, Терехов несет "большие испытания".

В комментариях согласились, что Терехов изменился. Однако большинство предполагает, что причина изменений не в тяжелой работе, которую он делает как мэр Харькова, а в проблемах со здоровьем. Вот некоторые из комментариев:

Скорее всего, он очень болен. Его лицо больше похоже на больного человека, а не на замученного

Кажется, человек нездоров

Похоже, что он болен, будто высыхает

Как Терехов выглядел в марте и год назад

Если посмотреть на прошлые фото мэра Харькова, разницу заметно очень сильно. Даже на снимках сделанных в марте этого года лицо мэра выглядит заметно круглее.

Игорь Терехов, фотография опубликована в марте 2026 года. Фото: t.me/ihor_terekhov

Если сравнить фото Терехова с разницей в год, изменения бросаются в глаза. У него никогда не было лишнего веса, но сейчас он выглядит истощенным. Лицо мэра потеряло объемы, кожа натянулась, похудели даже ладони.

Игорь Терехов – слева август 2026, справа – август 2025. Фото: t.me/ihor_terekhov

Однако причина похудения может быть разной – это не обязательно болезнь. Возможно Терехов решил сбросить вес, потому что так чувствует себя лучше, или действительно, сказывается постоянный стресс главы большого прифронтового города: многие худеют на стрессе.

Как рассказывал "Телеграф", в июле ходили слухи, что Терехов может стать премьер-министром Украины. Тогда он рассказал о своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.