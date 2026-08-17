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Свіжі фото Терехова налякали українців. Як він виглядав рік тому та що могло статися

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Політик привернув увагу зовнішністю, що зазнала змін Новина оновлена 17 серпня 2026, 12:33
Політик привернув увагу зовнішністю, що зазнала змін. Фото t.me/ihor_terekhov

Він є міським головою обласного центру з листопада 2021 року

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Нові фото мера Харкова Ігоря Терехова викликали занепокоєння в українців. Він помітно схуд, припускають, що міський голова має проблеми зі здоров'ям.

Днями Терехов опублікував фото зі свого робочого візиту у Кропивницький. Харківський мер одягнений у білу сорочку, поголений та з акуратною зачіскою, на деяких фото він посміхається. Однак дійсно, 59-річний політик суттєво втратив вагу, риси обличчя загострилися, а під очима лягли тіні. Також можна побачити тонкі зап'ястки.

Ігор Терехов під час візиту у Кропивницький
Ігор Терехов під час візиту у Кропивницький. Фото: t.me/ihor_terekhov
Ігор Терехов втратив вагу
Терехов дуже схуд. Фото: t.me/ihor_terekhov
Ігор Терехов
Терехов привернув увагу худобою. Фото: t.me/ihor_terekhov

На зміни у зовнішності Терехова TikTok звернув увагу користувач з ніком stevenelleven. Він зазначив, що харківський міський голова "дуже здав", додавши, що як мер такого міста як Харків, Терехов має "великі випробування".

В коментарях погодилися, що Терехов змінився. Однак більшість припускає, що причина змін не у важкій роботі, яку він робить як мер Харкова, а у проблемах зі здоров'ям. Ось деякі з коментарів:

  • Скоріше всього, він дуже хворий. Його обличчя, більш схоже на хвору людину, а не на замучену
  • Здається, людина нездорова
  • Схоже, що він хворий, наче висихає

Як Терехов виглядав у березні та рік тому

Якщо подивитися на минулі фото мера Харкова, різницю помітно дуже сильно. Навіть на знімках зроблених у березні цього року, обличчя мера виглядає помітно круглішим.

Ігор Терехов
Ігор Терехов, знімок опублікований у березні 2026 року. Фото: t.me/ihor_terekhov

Якщо порівняти фото Терехова з різницею в рік, зміни впадають в око. Він ніколи не мав зайвої ваги, але зараз виглядає виснаженим. Обличчя мера втратило об'єми, шкіра натягнулася, схудли навіть долоні.

Ігор Терехов дуже схуд
Ігор Терехов - ліворуч серпень 2026, праворуч - серпень 2025. Фото: t.me/ihor_terekhov

Проте причина схуднення може бути різною — це не обов'язково хвороба. Можливо Терехов вирішив скинути вагу, бо так почувається краще, або дійсно, дається взнаки постійний стрес очільника великого прифронтового міста: багато хто худне на стресі.

Як розповідав "Телеграф", у липні ходили чутки, що Терехов може стати прем'єр-міністром України. Тоді він розповів про свою зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Теги:
#Харків #Мер #Фото #Ігор Терехов