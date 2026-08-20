Притула: лозунги "Хмара – н*х!" Федорова – да!" — это очень стыдно и уже за границей"

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Волонтеры резко осудили лозунги, звучавшие от участников картонной площади во время голосования Радой за нового министра обороны Евгения Хмару. Так Сергей Притула в своем сообщении назвал политические лозунги пересекшими границу и обесценивающие заслуги всех защитников Украины.

По словам Притулы, граждане имеют право выражать позицию, но не хамить боевым офицерам и солдатам.

"Это право граждан — высказывать на акциях собственную позицию. Кто-то может не соглашаться с теми или иными кадровыми назначениями. Кто-то может отстаивать интересы своего фаворита. Но НИКТО!!! Слышите? НИКТО не имеет права в воюющей стране хамить в сторону боевых офицеров и солдат! Вы можете быть любой, хотеть выборов во время войны, но не путем обесценения заслуг и репутации наших защитников", — написал Притула.

Волонтер назвал пересечением границы и приговором самим себе некоторые надписи поклонников Федорова на картонках.

""Хмара – н*х! Федоров – да!", но это уже просто за пределом. Это не инфантильность. И не невежество. Это — приговор самим себе. Хмара не просто так полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого. Это офицер, воевавший со времен АТО, рубался со своими ребятами в городских боях в Северодонецке и Рубежном. Вывел ЦСО "А" СБУ в лидеры по пораженным целям. Короче, делал все, чтобы человек на фото мог в комфортных условиях написать "Хмара -н*х" Такая вот благодарность за службу… Очень стыдно. Не поступайте так" – призвал волонтер.

Как известно, экс-министр обороны Михаил Фёдоров вышел с заявлением о необходимости проведения выборов. Хотя его команда заявляла, что выборы во время войны разорвут страну.