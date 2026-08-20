Притула: гасла "Хмара – н*х! Федорова – так!" - це дуже соромно і вже за межею"

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Волонтери різко засудили гасла, які лунали від учасників картонкового майдану під час голосування Радою за нового міністра оборони Євгена Хмару. Так Сергій Притула, у своєму дописі назвав політичні гасла такими, що перетнули межу та знецінюють заслуги усіх захисників України.

За словами Притули, громадяни мають право висловлювати позицію, але не хамити бойовим офіцерам та солдатам.

"Це право громадян – висловлювати на акціях власну позицію. Хтось може не погоджуватись із тими чи іншими кадровими призначеннями. Хтось може відстоювати інтереси свого фаворита. Але НІХТО!!! Чуєте? НІХТО не має жодного права у воюючій країні хамити в бік бойових офіцерів та солдатів! Ви можете бути за будь-кого, хотіти виборів під час війни, але не шляхом знецінення заслуг та репутації наших захисників", — написав Притула.

Волонтер назвав перетином межі та вироком самим собі деякі написи прихильників Федорова на картонках.

""Хмара – н*х! Федоров – так!", але це вже просто за межею. Це не інфантильність. І не невігластво. Це — вирок самим собі. Хмара не просто так повний кавалер ордену Богдана Хмельницького. Це офіцер, який воював з часів АТО, рубався зі своїми хлопцями в міських боях у Сіверськодонецьку та Рубіжному. Вивів ЦСО "А" СБУ в лідери по уражених цілях. Коротше, робив усе, щоб людина на фото могла в комфортних умовах написати "Хмара -н*х". Така от вдячність за службу…Дуже соромно. Не робіть так" – закликав волонтер.

Як відомо, ексміністр оборони Михайло Федоров вийшов із заявою про необхідність проведення виборів. Хоча його команда раніше заявляла, що вибори під час війни розірвуть країну.