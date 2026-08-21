Децифит медицинских бронемашин на фронте достиг 80% — "Украинская правда"

Бронированная медицинская машина позволяет начинать интенсивную терапию раненого еще во время эвакуации

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Украинские подразделения испытывают острый дефицит бронированных машин для медицинской эвакуации, в то время как в 2026 году государство сделало значительную ставку на закупку наземных роботизированных комплексов. Военные отмечают: НРК необходимы на переднем крае, однако они не могут заменить бронированный транспорт на всех этапах эвакуации.

Об этом говорится в материале "Украинская правда. Оборонка", которая опросил военных, медиков и представителей оборонного сектора.

По данным издания, в 2026 году государство, хотя и с опозданием, законтрактовало десятки тысяч наземных роботизированных комплексов. В то же время, в течение года почти не заключались новые контракты на бронеавтомобили.

Особенно критична эта ситуация для медицинской эвакуации. Военные объясняют, что НРК и бронированные автомобили не должны конкурировать между собой, а работать как части единой системы.

На наиболее опасном участке робот может забрать раненого и вывезти его из переднего края, после чего раненый должен быстро забрать бронированную медицинскую машину. Такой подход одновременно уменьшает риск для экипажа и позволяет значительно раньше начать оказывать полноценную медицинскую помощь.

Командиры Первого отдельного медицинского батальона, непосредственно эвакуирующие раненых с помощью НРК, отмечают, что длительное ожидание эвакуации может ухудшать состояние бойца.

"Из-за очень отсроченной эвакуации у раненых появляется много побочных состояний. Например, углубление гипотермии, геморрагический шок из-за ослабления турникета", — рассказали командиры батальона.

В отличие от большинства наземных роботов бронированная медицинская машина позволяет начинать интенсивную терапию еще во время движения.

Немецкая медицинская бронемашина MEDIGUARD. Фото: Посольство Германии в Киеве

По словам военных медиков, бронемашины оборудованы аппаратами ИВЛ, системами мониторинга раненого состояния, внешними дефибрилляторами и кардиопомпами. Были случаи, когда непосредственно в машине медикам приходилось начинать переливание крови и проводить сердечно-легочную реанимацию.

Броня также позволяет эвакуационной группе пойти на больший риск, если состояние раненого резко ухудшается.

"Если раненый не выходит на связь и теряет сознание в капсуле НРК, значит бронемашина должна подъехать ему навстречу и скорее оказать помощь ", — объяснили командиры Первого отдельного медицинского батальона.

В то же время опрошенные "УП" военные из разных участков фронта сообщают о значительном дефиците бронированной техники. Из-за нехватки подразделения вынуждены беречь имеющиеся машины и не всегда могут направлять их ближе к переднему краю.

Наиболее показательна оценка начальника медицинской службы 2-го корпуса НГУ "Хартия" Богдана Корильчука. По его словам, дефицит медицинских бронемашин для второго этапа эвакуации сейчас составляет 80%.

"Нам нужно достаточно медицинских бронемашин для второго этапа эвакуации, а их сейчас дефицит 80%", — заявил Корильчук.

Военнослужащий и соучредитель "Центра поддержки аэроразведки" Игорь Луценко отметил, что современные НРК во многих случаях не отвечают требованиям к эвакуации живых раненых из-за низкой скорости и уязвимости.

Руководитель службы роботизированных систем батальона "Волки Да Винчи" 59-й бригады ВСУ Александр Ябченко также обращает внимание, что даже скорые НРК не являются универсальным решением. На реальном поле сражения их скорость ограничивают состояние дорог, рельеф и качество связи.

По информации "УП", с начала года с одной из стран-партнеров велись переговоры по финансированию производства большого количества украинских медицинских бронеавтомобилей. Издание обратилось к ответственному заместителю министра обороны с запросом по поводу текущего статуса этого проекта, однако ответа не получило.

В условиях расширения зоны поражения российских FPV-дронов скорость эвакуации и возможность оказать помощь раненому еще до прибытия на стабилизационный пункт оказывают непосредственное влияние на его шансы выжить.