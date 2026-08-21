Федоров готовил России особенный "M&Ms"? Какую военную операцию разрабатывала Украина

Финансирование якобы обеспечили европейские партнеры

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В Украине разрабатывался план атак на московские аэропорты тысячами дронов. Он получил название M&M’s и был приостановлен, когда президент Украины Владимир Зеленский уволил Михаила Федорова с должности министра обороны.

1000 дронов на Москву — что предусматривал план

Об этом сообщает издание The Atlantic со ссылкой на два источника, непосредственно осведомленных с планом. По их словам, он предусматривал запуск до 1000 дронов в сутки на аэропорты Москвы и окрестные районы.

По плану, для массированных атак должны использоваться автономные дроны, оснащенные системами наведения на основе искусственного интеллекта. Они находили и поражали бы цели без участия оператора.

"Идея состоит в том, чтобы на длительный период закрыть воздушное пространство Москвы для гражданских рейсов", — объяснил один из собеседников издания.

Почему Зеленский колебался

Как говорят источники, план представили Зеленскому зимой. Однако он вызвал у президента серьезные опасения, что дроны могут попасть в гражданский самолет в Москве. Особенно это неприемлемо, если в результате ударов погибнут или будут ранены пассажиры, сотрудники аэропорта или члены экипажа.

Почему операцию назвали именно M&M’s

Однако, ища возможности давления на Россию, чтобы она пошла на возобновление мирного процесса, Зеленский согласился на продолжение подготовки к атакам. К середине весны подготовка секретной операции продвинулась довольно далеко и получила кодовое название M&M’s.

Как известно, M&M’s – это популярные конфеты, которые представляют собой шоколад, покрытый цветной глазурованной оболочкой. В отличие от шоколадки или батончика, шоколад разделен на маленькие порции и упакован в глазурь. Например, в маленькой упаковке – около 50 конфет, в средней – до 145 штук. Название операции — M&M’s, намекает на множество маленьких, дешевых и почти идентичных беспилотников, которые понадобятся для миссии.

Разработку плана остановили из-за увольнения Федорова

По словам собеседников издания, планирование операции было приостановлено в июле. Причиной послужило увольнение Федорова, который, как утверждается, является "ее главным организатором".

Михаил Фёдоров. Фото: t.me/zedigital

По данным источников, Федоров работал над планом несколько месяцев и помог собрать команду украинских программистов для разработки системы наведения на базе ИИ. Также Федоров обеспечил финансирование программы от европейских партнеров для массового производства автономных беспилотников.

Возобновится ли разработка проекта с новым министром

Один из собеседников издания выразил надежду, что новый министр обороны Украины Евгений Хмара продолжит реализацию плана. По его словам, технически восстановить этот проект с новой командой можно. Однако, по его словам, это займет около трех месяцев.

В Офисе президента опровергают существование плана M&M’s

The Atlantic обратился за комментарием к ОП. Один из неназванных чиновников Офиса опроверг существование такого плана. По его словам, "это полная чушь".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о Евгении Хмаре, который возглавил Минобороны вместо Федорова. Он воевал за Змеиный и возглавлял "Альфу".