Нацгвардия получила первую партию спецавтомобилей "ВАРТА 2", — "Украинская Бронетехника"

Транспорт способен передвигаться в наиболее опасных условиях

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Компания "Украинская бронетехника" обеспечила передачу части бронированных автомобилей "ВАРТА 2" представителям Национальной гвардии. Машины имеют уровень защиты STANAG-3.

Об этом сообщили в пресс-службе "УБ". По словам советника гендиректора компании Василия Квашука, этот боевой транспорт разрабатывали с учетом реального боевого опыта предшественника — первой "ВАРТЫ".

"Благодаря большому запасу хода и современному оборудованию авто способно эффективно выполнять тактические задачи в самых опасных условиях. Уверен, что этот автомобиль сохранит многие жизни наших военных", — подчеркнул Квашук.

В "Украинской бронетехнике" говорят, что "ВАРТА 2" имеет высокий уровень защиты экипажа. Баллистическая защита автомобиля соответствует требованиям STANAG 4569 Level 3, противоминная — STANAG 4569 Level 3a/3b. Дополнительно повышают безопасность использования такого автомобиля для экипажа наличие разнесенного бронирования, V-образного днища, подвесного пола и энергопоглощающих элементов.

"Благодаря независимой подвеске, клиренсу 400 мм, блокировке передней и задней осей и системам автоматической подкачки шин, бронеавтомобиль обеспечивает стабильное движение на бездорожье и имеет высокую проходимость. Модульная конструкция позволяет адаптировать "ВАРТА 2" под различные боевые задачи и оснащением до 30 мм. Также предусмотрены места для установки противодроновых решеток", — информируют в "Украинской бронетехнике".

"ВАРТА 2" гарантирует повышенную безопасность для военных. Фото: "Украинская бронетехника"

Военнослужащие 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" уже оценили "ВАРТУ 2" как очень качественный бронеавтомобиль. Некоторые бойцы говорят, что за проходимость эта машина имеет ряд преимуществ над другими, которые уже были в их пользовании. Осталось только проверить автомобиль во время реального применения в бою.

Момент передачи "ВАРТЫ 2" нацгвардейцам. Фото: "Украинская бронетехника"

Во время передачи техники водители подразделений прошли обучение по управлению "ВАРТА 2" и ознакомились с основными узлами и агрегатами автомобиля.

Отметим, что это только первый "комплект" таких авто. В ближайшее время "Украинская бронетехника" передаст военным Национальной гвардии Украины новую партию "ВАРТА 2", которая усилит защиту и мобильность подразделений на фронте.