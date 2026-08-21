Нацгвардія отримала першу партію спецавтівок "ВАРТА 2", — "Українська Бронетехніка"

Транспорт здатен пересуватися у найбільш небезпечних умовах

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Компанія "Українська бронетехніка" забезпечила передачу частини броньованих автомобілів "ВАРТА 2" представникам Національної гвардії. Машини мають рівень захисту STANAG-3.

Про це повідомили у пресслужбі "УБ". За словами радника гендиректора компанії Василя Квашука, цей бойовий транспорт розробляли із урахуванням реального бойового досвіду попередника — першої "ВАРТИ".

"Завдяки великому запасу ходу та сучасному обладнанню авто здатне ефективно виконувати тактичні завдання у найнебезпечніших умовах. Впевнений, що цей автомобіль збереже багато життів наших військових", — підкреслив Квашук.

В "Українській бронетехніці" говорять, що "ВАРТА 2" має високий рівень захисту екіпажу. Балістичний захист автівки відповідає вимогам STANAG 4569 Level 3, протимінний — STANAG 4569 Level 3a/3b. Додатково підвищують безпечність використання такого авто для екіпажу наявність рознесеного бронювання, V-подібного днища, підвісної підлоги та енергопоглинаючих елементів.

"Завдяки незалежній підвісці, кліренсу 400 мм, блокуванню передньої та задньої осей й системам автоматичної підкачки шин, бронеавтомобіль забезпечує стабільний рух на бездоріжжі та має високу прохідність. Модульна конструкція дозволяє адаптувати "ВАРТА 2" під різні бойові завдання та оснащувати бойовими модулями з озброєнням калібром від 7,62 до 30 мм. Також передбачені місця для встановлення протидронових решіток", — інформують в "Українській бронетехніці".

"ВАРТА 2" гарантує підвищену безпеку для військових. Фото: "Українська бронетехніка"

Військовослужбовці 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" вже оцінили "ВАРТУ 2" як дуже якісний бронеавтомобіль. Дехто із бійців говорять, що за прохідність цю машина має низку переваг над іншими, які вже були у їхньому користування. Залишилося лише перевірити автівку під час реального застосування в бою.

Момент передачі "ВАРТИ 2" нацгвардійцям. Фото: "Українська бронетехніка"

Під час передачі техніки водії підрозділів пройшли навчання з управління "ВАРТА 2" та ознайомилися з основними вузлами й агрегатами автомобіля.

Зазначимо, що це — лише перший "комплект" таких авто. Найближчим часом "Українська бронетехніка" передасть військовим Національної гвардії України нову партію "ВАРТА 2", які посилять захист та мобільність підрозділів на фронті.