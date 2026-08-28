Генерал Вовк выступил за новую модель государства: что он предлагает

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Генерал и экс-руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк назвал три изменения, в которых нуждается украинское государство. Они стали основой программы возглавляемой им партии Альтернатива.

В интервью OBOZ.UA Вовк также рассказал, на каких принципах должна строиться "Альтернатива", и назвал три направления, в которых партия планирует действовать иначе, чем нынешняя власть.

"В какой-то момент я понял простую вещь: если ты постоянно говоришь, что государственная система работает неправильно, недостаточно оставаться комментатором. Надо предложить альтернативную модель и взять за нее ответственность", — объяснил он.

По словам генерала, "Альтернатива" не должна стать очередным политическим проектом, построенным вокруг одной известной фамилии.

"Украинская политика много лет работает примерно одинаково: появляется известная фамилия, под нее создают политический проект, потом ищут людей, идеологию и программу. Мы хотим строить наоборот — от принципов, структуры, команды и системы взглядов", — заявил Вовк.

Идеологической основой "Альтернативы", по словам ее руководителя, должен стать консервативный либерализм.

"В центре — свободный человек, его труд, собственность и достоинство. Государства не должно быть чрезмерно много в жизни гражданина, но там, где оно необходимо, оно должно быть сильным: в вопросах армии, суда, безопасности, обеспечения правил игры", — сказал он.

Миссию политической силы Волк сформулировал как стремление "вернуть государство людям, сломать систему-кормилицу и построить порядок, защищающий свободу".

Также Вовк назвал три направления, в которых подход "Альтернативы", по его словам, будет отличаться от политики нынешней власти.

Первый – долгосрочное стратегическое планирование.

Вторым направлением должна стать жесткая персональная ответственность должностных лиц, прежде всего за коррупцию во время войны и решения, влияющие на обороноспособность государства.

Третьим приоритетом Вовк назвал честный разговор власти с обществом о ключевых вопросах войны и будущего страны.

Напомним, в этом же интервью Василий Вовк описал возможный сценарий прекращения боевых действий по принципу "стоим там, где стоим" с последующим переходом к длительным мирным переговорам. Он подчеркнул, что такой сценарий не должен означать юридический отказ Украины от оккупированных территорий.