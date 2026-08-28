Генерал Вовк виступив за нову модель держави: що саме він пропонує
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Генерал і екс-керівник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк назвав три зміни, яких потребує українська держава. Вони стали основою програми очолюваної ним партії "Альтернатива".
В інтерв’ю OBOZ.UA Вовк також розповів, на яких принципах має будуватися "Альтернатива", і назвав три напрями, в яких партія планує діяти інакше, ніж нинішня влада.
"У певний момент я зрозумів просту річ: якщо ти постійно говориш, що державна система працює неправильно, недостатньо залишатися коментатором. Треба запропонувати альтернативну модель і взяти за неї відповідальність", — пояснив він.
За словами генерала, "Альтернатива" не повинна стати черговим політичним проєктом, побудованим навколо одного відомого прізвища.
"Українська політика багато років працює приблизно однаково: з’являється відоме прізвище, під нього створюють політичний проєкт, потім шукають людей, ідеологію і програму. Ми хочемо будувати навпаки — від принципів, структури, команди і системи поглядів", — заявив Вовк.
Ідеологічною основою "Альтернативи", за словами її очільника, має стати консервативний лібералізм.
"У центрі — вільна людина, її праця, власність і гідність. Держави не повинно бути надмірно багато у житті громадянина, але там, де вона необхідна, вона повинна бути сильною: у питаннях армії, суду, безпеки, забезпечення правил гри", — сказав він.
Місію політичної сили Вовк сформулював як прагнення "повернути державу людям, зламати систему-годівницю і побудувати порядок, який захищає свободу".
Також Вовк назвав три напрями, в яких підхід "Альтернативи", за його словами, відрізнятиметься від політики нинішньої влади.
- Перший — довгострокове стратегічне планування.
- Другим напрямом має стати жорстка персональна відповідальність посадовців, передусім за корупцію під час війни та рішення, які впливають на обороноздатність держави.
- Третім пріоритетом Вовк назвав чесну розмову влади із суспільством про ключові питання війни та майбутнього країни.
Нагадаємо, у цьому ж інтерв’ю Василь Вовк описав можливий сценарій припинення бойових дій за принципом "стоїмо там, де стоїмо" з подальшим переходом до тривалих мирних переговорів. Він наголосив, що такий сценарій не повинен означати юридичної відмови України від окупованих територій.