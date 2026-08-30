"Гребете, как кони": "супермаркеты" взбесились из-за пустых полок — "АТБ" и другие объяснили хамство
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Важно отличить настоящие страницы торговых сетей от поддельных
На фоне ограничений продажи некоторых продуктов в украинских супермаркетах в сети заметили засилие фейковых аккаунтов. Они делают дерзкие посты от лица ритейлеров, из-за чего на ситауацию приходится реагировать компаниям.
В этом материале "Телеграф" рассказывает, что происходит вокруг крупных магазинов, как они комментируют происходящее и действительно ли с покупакой некоторых продуктов присходит хаос.
С недавних пор пользователи социальной сети Threads стали замечать комментарии от якобы таких торговых сетей, как "АТБ", "Сильпо", "Ашан" и прочих.
Например, в комментариях к публикации АТБ, где сеть рассказывала о ситуации с выкладкой товаров, появился настоящий поток обеспокоенных комментариев. Соответственно, люди интересовались, почему продуктов якобы становится меньше, и делились сообщениями о "дефиците".
В комментариях появился шуточный ответ от якобы "АТБ":
"Честно, устали эти консервы каждые 2 часа заново выкладывать на прилавок, гребете как кони".
На одном из скриншотов и вовсе можно заметить войну фейковых аакаунтов супермаркетов. Здесь якобы "АТБ" и Сильпо" обмениваются подколами, а позже даже вмешивается аккаунт магазина "Алло" с синей галочкой.
Официальные комментарии супермаркетов
Фейковые комментарии уже настолько разлетелись по соцсети Threads, что официальнім сетям пришлось ппрокомментировать происходящее и объяснить, что они к этому отношения не имеют.
- "Помнте про синюю галочку. Она есть только у официальных аккаунтов сетей. Просим вас не реагировать на провокационные вбросы от фейков", — пишлет "АТБ"
- "Если видите от нашего имени что-то странное или просто совсем не похожее на "Сильпо" — посмотрите, есть ли возле названия аккаунта синяя галочка. У официального аккаунта "Сильпо" она есть"
- "Наша страница имеет официальную синюю галочку", — отметили в сети "Ашан".
Полки некоторых магазинов пустые
В социальных сетях уже появляются кадры, на которых можно заметить, что люди стремительно разбирают мясо, рыбу, некоторые овощи, крупы, подсолнечное масло.
В связи с этим ранее в "АТБ" даже ввели ограничения на продажу отдельных групп товаров. Новые правила касаются как покупок непосредственно в магазинах, так и заказов онлайн.
"Уважаемые покупатели! Сообщаем вам, что все позиции группы "Яйца" реализуются с ограничениями — не более 6 кг/шт в одном чеке", — говорится в сообщении.
В сети "АТБ" сделали официальное объявление: "Помимо вражеских ударов, причиной стало увеличение числа случаев спекуляции, когда перекупщики фактически делают оптовые закупки в наших магазинах. Это критически увеличивает нагрузку на нашу логистику, которая призвана прежде всего бесперебойно снабжать свежими продуктами широкие слои населения, даже в наиболее опасных прифронтовых регионах".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы "раскусили" систему скидок в супермаркетах. Как экономить сотни гривен благодаря приложениям.