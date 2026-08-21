В "АТБ" исчезла малоизвестная услуга: украинцы ищут другой выход
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Такие изменения в сети супермаркетов удивили некоторых клиентов
Посетительница "АТБ" поделились в Threads неприятным наблюдением — в магазинах этой сети вроде как больше не принимают для утилизации использованные батарейки. Женщина спросила других, как теперь они планируют избавляться от этих отходов.
Более подробно о том, какие еще варианты используют украинцы, расскажет "Телеграф".
Стоит отметить, что раньше в каждом магазине сети супермаркетов "АТБ" действительно стояла специальная урна, в которую можно было сложить батарейки, принесенные из дома. Эта инициатива бизнеса была направлена на сохранение окружающей среды от опасных отходов.
Теперь же, по наблюдениям посетителей, емкостей для батареек в магазинах больше нет. Впрочем, это не означает, что токсичные отходы следует выбрасывать куда попало.
По словам пользователей Threads, существует множество других вариантов утилизировать батарейки.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как можно нарваться на штраф, выбросив ненужные вещи из дома.