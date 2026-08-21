В "АТБ" исчезла малоизвестная услуга: украинцы ищут другой выход

Такие изменения в сети супермаркетов удивили некоторых клиентов

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Посетительница "АТБ" поделились в Threads неприятным наблюдением — в магазинах этой сети вроде как больше не принимают для утилизации использованные батарейки. Женщина спросила других, как теперь они планируют избавляться от этих отходов.

Более подробно о том, какие еще варианты используют украинцы, расскажет "Телеграф".

Стоит отметить, что раньше в каждом магазине сети супермаркетов "АТБ" действительно стояла специальная урна, в которую можно было сложить батарейки, принесенные из дома. Эта инициатива бизнеса была направлена на сохранение окружающей среды от опасных отходов.

Раньше они были в каждом магазине

Теперь же, по наблюдениям посетителей, емкостей для батареек в магазинах больше нет. Впрочем, это не означает, что токсичные отходы следует выбрасывать куда попало.

По словам пользователей Threads, существует множество других вариантов утилизировать батарейки.

Ответственное потребление - это важно

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как можно нарваться на штраф, выбросив ненужные вещи из дома.