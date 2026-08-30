"Гребете, як коні": "супермаркети" взбісилися через порожні полиці — "АТБ" та інші пояснили хамство

Важливо відрізнити справжні сторінки торгових мереж від підроблених

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На тлі обмежень продажу деяких продуктів в українських супермаркетах у мережі помітили засилля фейкових облікових записів. Вони роблять зухвалі пости від імені рітейлерів, через що на ситуацію доводиться реагувати компаніям.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, що відбувається навколо великих магазинів, як вони коментують те, що відбувається, і чи справді з покупкою деяких продуктів приходить хаос.

З недавніх пір користувачі соціальної мережі Threads стали помічати коментарі від нібито таких торгових мереж, як "АТБ", "Сільпо", "Ашан" та інші.

Наприклад, у коментарях до публікації АТБ, де мережа розповідала про ситуацію із викладенням товарів, з’явився справжній потік стурбованих коментарів. Відповідно, люди цікавилися, чому продуктів нібито стає менше, і ділилися повідомленнями про "дефіцит".

У коментарях з’явилася жартівлива відповідь від нібито "АТБ":

"Чесно, втомилися ці консерви кожні 2 години заново викладати на прилавок, гребете шо коні".

Коментарі у соцмережі

Коментарі у соцмережі

Коментарі у соцмережі

Коментарі у соцмережі

На одному зі скріншотів можна помітити війну фейкових акаунтів супермаркетів. Тут нібито "АТБ" та Сільпо" обмінюються підколами, а пізніше навіть втручається аккаунт магазину "Алло" із синьою галочкою.

Коментарі у соцмережі

Коментарі у соцмережі

Коментарі у соцмережі

Офіційні коментарі супермаркетів

Фейкові коментарі вже настільки розлетілися по соцмережі Threads, що офіційним мережам довелося прокоментувати те, що відбувається, і пояснити, що вони до цього не стосуються.

"Пам`ятайте про синю галочку. Вона є тільки в офіційних акаунтів мереж. Просимо вас не реагувати на провокаційні вкидання від фейків", — пише "АТБ"

"Якщо бачите від нашого імені щось дивне або просто зовсім не схоже на "Сільпо" — подивіться, чи є біля назви облікового запису синя галочка. У офіційного облікового запису "Сільпо" вона є"

"Наша сторінка має офіційну синю галочку", — зазначили у мережі "Ашан".

Коментарі "АТБ" та "Сільпо"

Коментар "Ашану"

Полиці деяких магазинів порожні

У соціальних мережах вже з’являються кадри, на яких можна помітити, що люди стрімко розбирають м’ясо, рибу, деякі овочі, крупи, олію.

У зв’язку з цим раніше "АТБ" навіть запровадили обмеження на продаж окремих груп товарів. Нові правила стосуються як покупок безпосередньо в магазинах, так і онлайн-замовлень.

"Шановні покупці! Повідомляємо вам, що всі позиції групи "Яйця" реалізуються з обмеженнями — не більше 6 кг/шт в одному чеку", — йдеться у повідомленні.

У мережі "АТБ" зробили офіційне оголошення: "Окрім ворожих ударів, причиною стало збільшення кількості випадків спекуляції, коли перекупники фактично роблять оптові закупівлі в наших магазинах. Це критично збільшує навантаження на нашу логістику, яка покликана насамперед безперебійно постачати свіжими продуктами широкі верстви населення, навіть у найбільш широких верствах населення".

Обмеження в "АТБ". Інфографіка: "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці "розкусили" систему знижок у супермаркетах. Як заощаджувати сотні гривень завдяки додаткам.