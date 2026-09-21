Бесплатных квартир больше не будет: как успеть приватизировать жилье по новым правилам

Нынешняя модель безвозмездной приватизации государственного жилья имеет конец

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В Украине сотни тысяч семей до сих пор живут в неприватизированных квартирах по старым советским ордерам, искренне считая это жилье "своим". Однако данным украинцам пора заняться документами.

Дело в том, что за сухой формулировкой "Реформа системы бесплатной приватизации государственного жилого фонда" скрывается главное — власти планируют окончательно закрыть возможность бесплатно оформить в собственность государственные квадратные метры. Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала эксперт по недвижимости, риэлтор Анжелика Негода.

В 2026 году в Украине начались одни из самых больших за последние десятилетия изменения в жилищной политике. 13 января Верховная Рада приняла Закон №4751-IX "Об основных принципах жилищной политики", а в феврале его подписал президент, и закон вступил в силу.

Новый закон подразумевает отказ от старой модели массовой безвозмездной приватизации. Но переход будет происходить не сиюминутно. Действующий Закон "О приватизации государственного жилищного фонда" прекратит действовать только через год после прекращения или отмены военного положения в Украине. На данный момент военное положение продолжает действовать. Следовательно, этот годовой срок еще даже не начался.

"Я бы советовала не пугаться заголовков о том, что приватизацию уже отменили. Нет. Сегодня право на приватизацию еще действует. Но если вы годами откладывали оформление квартиры, именно сейчас есть смысл наконец-то проверить документы и понять, можете ли вы воспользоваться своим правом", — заявила Негода.

Если квартира много лет остается неприватизированной, риэлтор советует не паниковать и для начала провести аудит документов:

Найти ордер.

Проверить статус квартиры.

Узнать, кто имеет право пользования жильем.

Проверить, могут ли все члены семьи участвовать в приватизации.

Найти технический паспорт.

Выяснить, не использовал ли кто свое право на приватизацию раньше, после чего принимать решение.

"Моя позиция проста: с недвижимостью не нужно ждать момента, когда проблема уже возникла. Если у вас двадцать или тридцать лет лежит неприватизированная квартира и все документы можно спокойно собрать — лучше разобраться с ними сейчас. Не из-за паники, а потому что правила уже начали меняться", — отметила Негода.

Анжелика Негода/Фото: instagram.com/anjelika_negoda

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