Верховная Рада и инициатива Президента Bring Kids Back UA создают платформу для адвокации возвращения украинских детей, — Елена Кондратюк

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В Верховной Раде началась серия экспертных встреч для народных депутатов, посвященных депортации, принудительному перемещению и другим преступлениям России против украинских детей.

Инициаторами стали Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк совместно с инициативой Президента Украины Bring Kids Back UA.

Целью проекта является создание постоянной платформы, благодаря которой парламентарии будут получать проверенные данные, юридическую экспертизу, актуальную аналитику и готовые материалы для работы с международными партнерами.

"Мы хотим превратить каждый международный контакт украинских парламентариев в инструмент возвращения детей. Это касается встреч с парламентами государств-партнеров, работы групп дружбы, выступлений в ПАСЕ, Межпарламентском союзе и других международных площадках", — отметила Елена Кондратюк.

Вице-спикер напомнила, что за предыдущие годы уже удалось сформировать парламентский трек этой работы. Резолюцию с осуждением депортации украинских детей приняли, в частности, парламенты США, Канады, Франции, Австрии, Польши, Чехии, Молдовы, стран Балтии, а также Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы. ПАСЕ признала действия России таковыми, что имеют признаки геноцида.

В декабре 2025 года Генеральная Ассамблея ООН приняла отдельную резолюцию, требующую от России немедленного, безопасного и безусловного возвращения депортированных и принудительно перемещенных украинских детей. Международный уголовный суд выдал ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовской-Беловой по подозрению в незаконной депортации и принудительном перемещении украинских детей.

По инициативе Елены Кондратюк Верховная Рада также дополнила Уголовный кодекс Украины специальными положениями по военным преступлениям против детей.

"Но всего этого, к сожалению, мало, чтобы вернуть всех детей. Нам нужны постоянное международное давление и системная адвокация против преступлений России по отношению к украинским детям. Именно поэтому мы хотим вывести сотрудничество народных депутатов и инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA на новый уровень", — подчеркнула заместитель Председателя Верховной Рады.

Руководитель инициативы Президента Bring Kids Back RU Максим Максимов сообщил, что в государственном реестре содержится более 20 тысяч записей о возможной депортации и принудительном перемещении детей. Удалось вернуть 2525 детей.

"Мы понимаем, что пока война продолжается, в мире происходит много событий, и держать внимание к Украине и нашей проблематике становится в мире сложнее и сложнее. Поэтому мы начинаем новый формат работы с парламентариями для того, чтобы вопрос возвращения детей и поддержки усилий Украины звучал повсюду: то ли в ПАСЕ, то ли в Парламентской ассамблее ОБСЕ, то ли в рамках групп дружбы с разными парламентами мира", — отметил Максим Максимов.

Вопрос возвращения украинских детей — безусловный предмет всех раундов мирных переговоров, сообщил советник Кабинета Президента Александр Бевз. По его словам, этот вопрос чрезвычайно чувствителен для России.

"Количество возвращенных из депортации детей постоянно растет, но дипломатических усилий недостаточно и давление на Россию должно быть усилено. Вы знаете, что первая леди Соединенных Штатов присоединилась к этому процессу. Есть государства-посредники, например Катар. Но этого мало. Учитывая контакты и мощь парламентских связей, мы хотим еще раз поблагодарить Верховную Раду за то, что можем активизировать это направление и усилить возвращение детей домой", — отметил Александр Бевз.

Материалы, наработанные во время серии экспертных встреч, народные депутаты могут использовать в законодательной работе, парламентских ассамблеях, группах дружбы и во время переговоров с международными партнерами.

Напомним, на временно оккупированных территориях находятся более 1,6 миллионов украинских детей. Россия продолжает их индоктринацию, лишение украинской идентичности и милитаризацию.