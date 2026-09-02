Верховна Рада та ініціатива Президента Bring Kids Back UA створюють платформу для адвокації повернення українських дітей, — Олена Кондратюк

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У Верховній Раді розпочалася серія експертних зустрічей для народних депутатів, присвячених депортації, примусовому переміщенню та іншим злочинам росії проти українських дітей.

Ініціаторами стали Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк спільно з ініціативою Президента України Bring Kids Back UA.

Мета проєкту — створити постійну платформу, завдяки якій парламентарі отримуватимуть перевірені дані, юридичну експертизу, актуальну аналітику та готові матеріали для роботи з міжнародними партнерами.

"Ми хочемо перетворити кожен міжнародний контакт українських парламентарів на інструмент повернення дітей. Це стосується зустрічей із парламентами держав-партнерів, роботи груп дружби, виступів у ПАРЄ, Міжпарламентському союзі та на інших міжнародних майданчиках", — зазначила Олена Кондратюк.

Віцеспікерка нагадала, що за попередні роки вже вдалося сформувати парламентський трек цієї роботи. Резолюції із засудженням депортації українських дітей ухвалили, зокрема, парламенти США, Канади, Франції, Австрії, Польщі, Чехії, Молдови, країн Балтії, а також Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи. ПАРЄ визнала дії росії такими, що мають ознаки геноциду.

У грудні 2025 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила окрему резолюцію, яка вимагає від росії негайного, безпечного та безумовного повернення депортованих і примусово переміщених українських дітей. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт володимира путіна та Марії Львової-Бєлової за підозрою у незаконній депортації та примусовому переміщенні українських дітей.

За ініціативою Олени Кондратюк Верховна Рада також доповнила Кримінальний кодекс України спеціальними положеннями щодо воєнних злочинів проти дітей.

"Але всього цього, на жаль, замало, щоб повернути всіх дітей. Нам потрібні постійний міжнародний тиск і системна адвокація проти злочинів росії щодо українських дітей. Саме тому ми хочемо вивести співпрацю народних депутатів та ініціативи Президента України Bring Kids Back UA на новий рівень", — наголосила заступниця Голови Верховної Ради.

Керівник ініціативи Президента Bring Kids Back UA Максим Максимов повідомив, що у державному реєстрі міститься понад 20 тисяч записів щодо можливої депортації та примусового переміщення дітей. Вдалося повернути 2525 дітей.

"Ми розуміємо, що поки війна триває, у світі відбувається багато подій, і тримати увагу до України і до нашої проблематики стає у світі складніше і складніше. Тому ми започатковуємо новий формат роботи з парламентарями для того, щоб питання повернення дітей і підтримки зусиль України звучало всюди: чи то в ПАРЄ, чи в Парламентській асамблеї ОБСЄ, чи в рамках груп дружби з різними парламентами світу", — зазначив Максим Максимов.

Питання повернення українських дітей є безумовним предметом усіх раундів мирних переговорів, повідомив радник Кабінету Президента Олександр Бевз. За його словами, це питання надзвичайно чутливе для рф.

"Кількість повернутих з депортації дітей постійно зростає, але дипломатичних зусиль недостатньо і тиск на росію має бути посилений. Ви знаєте, що перша леді Сполучених Штатів долучилася до цього процесу. Є держави-посередники, наприклад Катар. Але цього мало. Враховуючи контакти й потужність парламентських зв’язків, ми хочемо ще раз подякувати Верховній Раді за те, що можемо активізувати цей напрям і посилити повернення дітей додому", — зазначив Олександр Бевз.

Матеріали, напрацьовані під час серії експертних зустрічей, народні депутати зможуть використовувати у законодавчій роботі, парламентських асамблеях, групах дружби та під час переговорів із міжнародними партнерами.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях перебувають понад 1,6 мільйона українських дітей. росія продовжує їх індоктринацію, позбавлення української ідентичності та мілітаризацію.