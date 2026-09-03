Происходит систематическое уничтожение лесной отрасли, – начальник Житомирской ОВА

Бунечко назвал последствия реформы "Лесов Украины"

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В Украине происходит систематическое уничтожение лесной отрасли, а провал реформы ГП "Леса Украины" пытаются прикрыть разговорами о дальнейшем развитии отрасли и переложить ответственность за ее последствия на местные общины.

Об этом заявил начальник Житомирской областной военной администрации и председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко во время Конгрессовых слушаний реформирования лесной отрасли и ее роли в развитии общин. "Телеграф" расскажет, какие претензии прозвучали на слушаниях и что известно о кадровых проблемах вокруг "Лесов Украины".

Выступление Бунечко стало одним из наиболее резонансных во время мероприятия. Вместо ожидаемого разговора об успехах реформы начальник Житомирской ОВА привел конкретные цифры относительно сокращения работников, поступлений в бюджеты общин и обеспечения предприятий древесиной.

"С 2023 года происходит систематическое уничтожение лесной отрасли. Об этом я говорю авторитетно", – заявил Бунечко.

По его словам, до начала реформы в 2021 году на Житомирщине работали около 5,5 тысячи специалистов лесного хозяйства. Сейчас их осталось около 2 тыс.

"Уволено 3600 человек. Это сокращение почти в 2,5 раза. Самое важное, что сократили преимущественно тех, кто непосредственно работает в лесу", – сказал начальник ОВА.

В то же время, по его данным, финансовый результат реформы для громад также оказался негативным. За семь месяцев 2026 года предприятия ГП "Леса Украины" на Житомирщине уплатили в сводный бюджет 171 млн грн с территории около 800 тыс. гектаров.

Для сравнения Бунечко привел "Житомироблагролес", который работает примерно на 390 тыс. гектаров и, по его словам, уплатил почти 365 млн грн.

Еще одна проблема – обеспечение сырьем деревообрабатывающей промышленности. Бунечко заявил, что более 60% мощностей деревообрабатывающих предприятий Житомирщины простаивают, оставляя бюджет без налогов. Тогда как местный бизнес вынужден импортировать древесину из Польши и Румынии.

"Украинский бизнес в наиболее залесенной области Украины вынужден покупать древесину за границей и завозить ее сюда", – заявил он.

По словам начальника ОВА, с 2022 года импорт деловой древесины вырос в 14 раз – с 50 до 700 тыс. тонн в год.

Бунечко прямо поставил вопрос об ответственности тех, кто проводил реформу.

Проблемы, о которых говорит Бунечко, возникли не недавно. В апреле президент Владимир Зеленский заявлял о "неурегулированности критических проблем" в лесной отрасли и необходимости новых кадровых подходов.

После этого в ГП "Леса Украины" была попытка улучшить ситуацию путем замены руководства, но пока они закончились неудачей. В частности, указания Президента встречают сильное сопротивление со стороны руководства ГП "Леса Украины" и Государственного агентства лесных ресурсов Украины, а именно – Юрия Болоховца и Виктора Смаля. Несмотря на предварительные договоренности, они в начале июля устроили кадровый демарш и пытались сместить с должности нынешнего руководителя ГП "Леса Украины", до этого заместителя министра Игоря Зубовича, и назначить на его место снова Юрия Болоховца. Кабинет министров был вынужден отреагировать и отстранить на время служебного расследования от должности Виктора Смаля. Срок дисциплинарного производства закончился – но новый профильный министр Тарас Высоцкий недавно лично сообщил работникам ГАЛРУ о "помиловании" Смаля. Юрий Болоховец формально остался в ГП "Леса Украины" человеком №2, но фактически полностью взял под контроль официального руководителя Игоря Зубовича. Последний даже изменил Устав предприятия для того, чтобы Юрий Болоховец смог по личным делам выехать за границу, где сейчас находятся его жена и дочь.

Неприкосновенность Юрия Болоховца связывают с особыми отношениями между ним и бывшей Премьер-министром Юлией Свириденко. В частности, перед отставкой Юлия Анатольевна организовала назначение представителем Наблюдательного совета ГП "Леса Украины" от государства сотрудницы так называемого Офиса эффективных реформ (BRDO) Ирины Грузинской, которая параллельно с этим является членом Общественного совета ГАЛРУ и многолетней соратницей Юрия Болоховца в вопросах якобы реформы лесной отрасли. Виталий Бунечко является многолетним критиком той модели ведения лесного хозяйства, которую предложили Юрий Болоховец и Виктор Смаль. Это не первое его публичное выступление по этому поводу.

При этом, начиная с декабря прошлого года, деятельность Юрия Болоховца находится под постоянной критикой экспертной среды и является объектом изучения правоохранительных органов. В частности, он находится под следствием НАБУ по поводу возможного незаконного обогащения, но этот процесс сопровождается странными событиями.

10 марта 2026 года Коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда отменила подозрение Юрию Болоховцу под предлогом того, что процессуальные действия следственного судьи не соответствовали реальным обстоятельствам, и поэтому доказательства признаны недопустимыми. Таким образом, была аннулирована работа по сбору доказательств против Юрия Болоховца, но при этом уголовное производство №62023000000001002 от 14.11.2023 НАБУ формально продолжает расследовать при фактическом торможении. Что наводит на мысль об определенном влиянии антикорорганов на главного лесника страны.

Одновременно с проведением конгрессовых слушаний в Ивано-Франковске определенный резонанс в отраслевых кругах приобрела видеодоклад заместителя председателя Общественной организации "Открытый лес" о махинациях в торговле продукцией ГП "Леса Украины". Широкой общественности было сообщено о:

махинациях с поставками некачественного материала для ВСУ под видом качественного;

махинациях с дровами для населения;

биржевых махинациях с несуществующим товаром и создании условий для завладения средствами бизнеса против его воли.

Ответственным за нынешнюю работу теневых схем на биржевой торговле лесоматериалами был назван бывший люстрированный член НКЦБФР времен президентства Виктора Януковича Алексей Петрашко. Он принял эстафету от уволенного в 2025 году председателя НКЦБФР Руслана Магомедова. В схеме также активно участвуют действующий член НКЦБФР Арсен Ильин и владелец ООО "Украинская энергетическая биржа" Алексей Дубовский.

Организаторы конгрессовых слушаний заявили о необходимости разработать новую модель развития лесного хозяйства с учетом интересов территориальных громад.

Также регионы призвали новое руководство ГП "Леса Украины" и профильное министерство учесть их позицию и решить проблемы, которые накопились в отрасли.