Відбувається системне знищення лісової галузі, – начальник Житомирської ОВА

Бунечко назвав наслідки реформи "Лісів України"

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В Україні відбувається системне знищення лісової галузі, а провал реформи ДП "Ліси України" намагаються прикрити розмовами про подальший розвиток галузі та перекласти відповідальність за її наслідки на місцеві громади.

Про це заявив начальник Житомирської обласної військової адміністрації та голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко під час Конгресових слуханнь реформування лісової галузі та її роль у розвитку громад. "Телеграф" розповість, які претензії пролунали на слуханнях та що відомо про кадрові проблеми навколо "Лісів України".

Виступ Бунечка став одним із найбільш резонансних під час заходу. Замість очікуваної розмови про успіхи реформи начальник Житомирської ОВА навів конкретні цифри щодо скорочення працівників, надходжень до бюджетів громад та забезпечення підприємств деревиною.

"З 2023 року відбувається системне знищення лісової галузі. Про це я говорю авторитетно", – заявив Бунечко.

За його словами, до початку реформи у 2021 році на Житомирщині працювали близько 5,5 тисячі фахівців лісового господарства. Нині їх залишилося близько 2 тис.

"Звільнено 3600 людей. Це скорочення майже у 2,5 раза. Найважливіше, що скоротили переважно тих, хто безпосередньо працює в лісі", – сказав начальник ОВА.

Водночас, за його даними, фінансовий результат реформи для громад також виявився негативним. За сім місяців 2026 року підприємства ДП "Ліси України" на Житомирщині сплатили до зведеного бюджету 171 млн грн із території близько 800 тис. гектарів.

Для порівняння Бунечко навів "Житомироблагроліс", який працює приблизно на 390 тис. гектарів і, за його словами, сплатив майже 365 млн грн.

Ще одна проблема – забезпечення сировиною деревообробної промисловості. Бунечко заявив, що понад 60% потужностей деревообробних підприємств Житомирщини простоюють, залишаючи бюджет без податків. Тоді як місцевий бізнес змушений імпортувати деревину з Польщі та Румунії.

"Український бізнес у найбільш залісненій області України змушений купувати деревину за кордоном і завозити її сюди", – заявив він.

За словами начальника ОВА, з 2022 року імпорт ділової деревини зріс у 14 разів – із 50 до 700 тис. тонн на рік.

Бунечко прямо поставив питання про відповідальність тих, хто проводив реформу.

Проблеми, про які говорить Бунечко, не виникли нещодавно. У квітні президент Володимир Зеленський заявляв про "неврегульованість критичних проблем" у лісовій галузі та необхідність нових кадрових підходів.

Після цього в ДП "Ліси України" була спроби покращити ситуацію шляхом заміни керівництва, але поки вони закінчилися невдачею. Зокрема, вказівки Президента зазнають сильного спротиву з боку керівництва ДП "Ліси України" та Державного агентства лісових ресурсів України, а саме – Юрія Болоховця та Віктора Смаля. Незважаючи на попередні домовленості, вони на початку липня влаштували кадровий демарш та намагались змістити з посади теперішнього керівника ДП "Ліси України", до того заступника міністра Ігоря Зубовича та призначити на його місце знову Юрія Болоховця. Кабінет міністрів був вимушений відреагувати та відсторонити на час службового розслідування від посади Віктора Смаля. Строк дисциплінарного провадження закінчився – але новий профільний міністр Тарас Висоцький нещодавно повідомив особисто працівників ДАЛРУ про "помилування" Смаля. Юрій Болоховець формально залишився в ДП "Ліси України" людиною №2, але по факту повністю взяв під контроль офіційного керівника Ігоря Зубовича. Останній навіть змінив Статут підприємства для того, щоб Юрій Болоховець зміг по особистим справам виїхати за кордон, де зараз перебуває його дружина та донька.

Недоторканність Юрія Болоховця пов'язують особливими відносинами між ним та колишньою Прем'єркою Юлією Свіриденко. Зокрема, перед відставкою Юлія Анатоліївна організувала призначення представником Наглядової ради ДП "Ліси України" від держави працівниці так званого Офісу ефективних реформ (BRDO) Ірини Грузинської, яка паралельно з цим є членом Громадської ради ДАЛРУ і багаторічною соратницею Юрія Болоховця у питаннях нібито реформи лісової галузі. Віталій Бунечко є багаторічним критиком тієї моделі ведення лісового господарства, що запропонували Юрій Болоховець та Віктор Смаль. Це не перший його публічний виступ з цього приводу.

При цьому, починаючи з грудня минулого року, діяльність Юрія Болоховця знаходиться під постійною критикою експертного середовища та об'єктом вивчення правоохоронними органами. Зокрема, він знаходиться під слідством НАБУ щодо можливого незаконного збагачення, але цей процес супроводжується дивними подіями.

10 березня 2026 року Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду скасувала підозру Юрію Болоховцю під приводом того, що процесуальні дії слідчого судді не відповідали реальним обставинам, і тому докази визнані недопустимими. Таким чином, було анульовано роботу щодо збору доказів проти Юрія Болоховця, але при цьому кримінальне провадження №62023000000001002 від 14.11.2023 НАБУ формально продовжує розслідувати при фактичному гальмуванні. Що наводить на думку певного впливу антикорорганів на головного лісника країни.

Одночасно з проведенням конгресових слухань в Івано-Франківську певного резонансу в галузевих колах набула відеодоповідь заступника голови Громадської організації "Відкритий ліс" щодо махінацій в торгівлі продукцією ДП "Ліси України". Широкій громадськості було повідомлено про:

махінації з поставками неякісного матеріалу для ЗСУ під виглядом якісного;

махінації з дровами для населення;

біржові махінації з неіснуючим товаром та створення умов для заволодіння коштами бізнесу проти його волі.

Відповідальним за теперішню роботу тіньових схем на біржовій торгівлі лісоматеріалами було названо колишнього люстрованого члена НКЦПФР часів президентства Віктора Януковича Олексія Петрашко. Він прийняв естафету від звільненого в 2025му році Голови НКЦПФР Руслана Магомедова. В схемі також активно приймають участь діючий член НКЦПФР Арсен Ільїн і власник ТОВ "Українська енергетична біржа" Олексій Дубовський.

Організатори Конгресових слухань заявили про необхідність напрацювати нову модель розвитку лісового господарства з урахуванням інтересів територіальних громад.

Також регіони закликали нове керівництво ДП "Ліси України" та профільне міністерство врахувати їх позицію і вирішити проблеми, які накопичилися в галузі.