Российский след и $100 млн дохода: что известно о платежной сети DiamondPay, обслуживавшей онлайн-казино в Украине

Журналисты также обнаружили связи с Россией

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Участники связанной с игорным бизнесом платежной сети DiamondPay во время полномасштабной войны могли заработать на незаконных операциях более 100 млн долларов. Как говорится в расследовании УНИАН, эта инфраструктура имела российский след, обслуживала миллиардные обороты онлайн-казино и использовалась для вывода части средств за границу.

В сеть входили компании DiamondPay, EPay и "Укрфинстандарт", которые связывают с Максимом Сигаловым и Расимом Тагиевым. По предварительным подсчетам, за 2022–2024 годы только через DiamondPay могло пройти примерно 238 млрд грн. Совокупный объем сделок всей связанной платежной инфраструктуры оценивают почти в 275 млрд грн.

По данным журналистов, сеть проводила платежи для ряда онлайн-казино, включая Joker, GagarinGroup, FBC, Allwin, 1xBet, 1Win, Mosbet, Melbet, Gobet, Vavada, SlotClub, DragonCasino, Eltorro, RinoCasino и "Еврокено".

Чтобы скрыть подлинное назначение транзакций, использовали коды категорий продавцов (MCC), благодаря которым платежи за азартные игры маскировали под оплату компьютерных игр.

Также в расследовании упоминаются связи отдельных фигурантов с Россией. В частности, речь идет о брате Максима Сигалова — Игоре Сигалове, проживающем в Москве и связанном с российским онлайн-казино "Инбет". Правоохранители также проверяют информацию о возможном использовании платежной системы EPay для финансирования незаконных формирований на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В 2024 году Национальный банк Украины отозвал лицензию DiamondPay. Среди причин решения регулятора были представление ложной информации и вопрос к деловой репутации владельцев, в частности, через связи с государством-агрессором.

Впрочем, после отзыва лицензии платежная инфраструктура не исчезла полностью, а, по данным расследования, продолжила работу через другие юридические лица, счета и платежные каналы.