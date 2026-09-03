Російський слід і $100 млн доходу: що відомо про платіжну мережу DiamondPay, яка обслуговувала онлайн-казино в Україні

Журналісти також виявили звʼязки з Росією

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Учасники пов’язаної з гральним бізнесом платіжної мережі DiamondPay під час повномасштабної війни могли заробити на незаконних операціях понад 100 млн доларів. Як йдеться в розслідуванні УНІАН, ця інфраструктура мала російський слід, обслуговувала мільярдні обороти онлайн-казино та використовувалася для виведення частини коштів за кордон.

До мережі входили компанії DiamondPay, EPay та "Укрфінстандарт", які пов’язують із Максимом Сігаловим і Расімом Тагієвим. За попередніми підрахунками, упродовж 2022–2024 років лише через DiamondPay могло пройти приблизно 238 млрд грн. Сукупний обсяг операцій усієї пов’язаної платіжної інфраструктури оцінюють майже у 275 млрд грн.

За даними журналістів, мережа проводила платежі для низки онлайн-казино, зокрема Joker, GagarinGroup, FBC, Allwin, 1xBet, 1Win, Mosbet, Melbet, Gobet, Vavada, SlotClub, DragonCasino, Eltorro, RinoCasino та "Єврокено".

Щоб приховати справжнє призначення транзакцій, використовували коди категорій продавців (MCC), завдяки яким платежі за азартні ігри маскували під оплату комп’ютерних ігор.

Також у розслідуванні згадуються зв’язки окремих фігурантів із Росією. Зокрема, йдеться про брата Максима Сігалова — Ігоря Сігалова, який проживає в Москві та пов’язаний із російським онлайн-казино "Інбет". Правоохоронці також перевіряють інформацію про можливе використання платіжної системи EPay для фінансування незаконних формувань на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

У 2024 році Національний банк України відкликав ліцензію "DiamondPay". Серед причин рішення регулятора були подання неправдивої інформації та питання до ділової репутації власників, зокрема через зв’язки з країною-агресоркою.

Втім, після відкликання ліцензії платіжна інфраструктура не зникла повністю, а, за даними розслідування, продовжила працювати через інші юридичні особи, рахунки та платіжні канали.